Les paroles-paroles interfédéraux ont présenté le bilan de la situation. Au cours des 24 dernières heures, la Belgique compte 647 nouveaux cas de coronavirus et 134 nouveaux décès sont à déplorer.

Dans les hôpitaux, 123 nouveaux patients ont été acceuilli au cours des dernières 24 heures. 65 personnes sont sorties de l'hôpital. 3.976 lits "Covid-19" sont occupés dans les hôpitaux. Sur ces 3.976 personnes, 876 sont aux soins intensifs tandis que 556 sont ventilées.

134 nouveaux décès sont à déplorer sur les dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de décès à 7.331 en Belgique. 46% de ces décès vienennt des hôpitaux tandis que 53% des maisons de repos.

La Belgique a recensé 647 nouveaux cas positifs au coronavirus dont 331 dans les maisons de repos ces dernières 24 heures. Le nombre de cas de coronavirus s'élève en tout à 47.334. 6.662 tests ont été réalisés lors des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de tests réalisés à plus de 20.200.

Une tendance positive mais respect des consignes

"La tendance va vers une diminution. Nous allons pouvoir progressivement aller vers un déconfinement tout en faisant attention à ne pas encombrer les ressources hospitalières du pays", a précisé le nouveau porte-parole interfédéral francophone, Yves Van Laethem. Il poursuit : "Le virus touche les personnes qui ont plus de 65 ans et qui souffrent de diabète, d'hypertension et de troubles vasculaires. Nous devons nous protéger d'un ennemi invisible et garder un statut hospitalier adéquat. Les personnes à risque doivent se protéger et on doit continuer de les protéger".

Benoit Ramacker a ensuite précisé que "dès lundi prochain, il faudra maintenir l'effort. Nous le savons, nous comportements influencent la courbe. Si la courbe diminue, le virus, quant à lui, ne disparait pas. Nous devons continuer à avoir les bons rèflexes - lavage des mains et distance de sécurité. Le port du masque sera une protection supplémentaire pour nous-même et pour les autres".

Les masques en coton, laine ou soie : bon ou pas?

À la question de savoir si les masques en coton, laine ou soie protégent la population, Yves Van Laethem a précisé que les masques servent avant tout à "protéger des postillons", "des micro-goutellettes" que tout le monde peut rejeter "en parlant, en chantant ou en criant". "Il est important que les masques permettent de respirer et qu'ils soient confortables car tout le monde n'est pas habitué à en porte un. Le masque doit pouvoir être nettoyé à 60° donc tout matière lavable à 60°C est conforme. A contrario, la laine n'est pas lavable à 60°C. Cependant, un masque en coton avec deux ou trois couches sera plus facilement toléré. Il est lavable à 60°C donc il est adéquat. C'est encore mieux si un filtre est inséré entre ces couches", a conclu Yves Van Laethem..

