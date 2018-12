Combien gagnent vraiment les Belges?

Combien? 3.489 euros par mois. Voilà le revenu mensuel brut moyen perçu par un salarié belge employé à temps plein en 2016, selon les chiffres publiés par Statbel, l'office belge de statistique, en octobre dernier. Ce sont les données officielles les plus récentes, collectées auprès de 90.000 personnes. Elles montrent une augmentation de 1% par rapport à 2015 alors que, rappelez-vous, le gouvernement Michel avait bloqué les salaires cette année-là et, en 2016, imposé, en prime, un saut d'index. Depuis, la progression a repris de plus belle. Une enquête réalisée en ligne auprès de 20.000 travailleurs par Jobat et l'institut d'études Ipsos voici quelques semaines montrait une hausse des salaires de 4% en 2018 par rapport à 2017, avec une moyenne à 3.329 euros (la différence avec Statbel s'explique notamment par la marge d'erreur inhérente à tout sondage).

