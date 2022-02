Avis aux amateurs de dance floor: l'arrêté royal autorisant la réouverture des boîtes de nuit entrera en application dès minuit ce soir, et non demain matin, a confirmé jeudi la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.

La semaine dernière, le Comité de concertation décidait de passer au code orange à partir de ce 18 février. Ce vendredi donc, de nouveaux assouplissements sont prévus comme par exemple l'ouverture des boîtes de nuit et la fin des restrictions d'heure pour l'horeca. Mais ces assouplissements seront-ils déjà d'application la nuit de jeudi à vendredi?

Contacté par Le Vif, le porte-parole d'Alexander De Croo nous affirmait hier que non. "Les mesures entreront en vigueur le 18 en matinée" explique François Bailly. Ce jeudi, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden en a néanmoins décidé autrement: l'arrêté royal autorisant la réouverture des boîtes de nuit entrera en application à minuit, afin de permettre la réouverture des discothèques dès ce soir.

Bonne nouvelle pour les amateurs de dance floor! Le public va donc pouvoir retrouver les pistes de danse plus tôt que prévu, mais toujours après avoir présenté un CST valide. Le monde de la nuit devra limiter la capacité de ses salles à 70%.

Code orange

Actuellement, le secteur horeca a toujours une obligatoire de fermeture à minuit. Les clients et le personnel doivent porter un masque buccal, et il n'est pas permis de s'asseoir à plus de six personnes à une même table ou de commander au bar. Avec le code orange, l'heure de fermeture est supprimée. Les clients ne sont plus obligés de porter un masque buccal, il n'y a plus de limitation des personnes à table et les commandes au bar sont possibles. Cependant, Covid Safe Ticket (CST) est toujours requis.

