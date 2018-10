"À la longue, le seul atout de la N-VA devient la faiblesse de ses opposants"

"La politique, c'est du show business avec des gens laids" : ce sont là les mots de Roger Stone, le stratège de campagne rusé qui a notamment travaillé avec Richard Nixon et Donald Trump. La variante flamande, celle du président de la N-VA Bart De Wever, semble un peu plus généreuse à l'égard de notre personnel politique : "La politique est du mauvais théâtre avec des acteurs brillants". Mais ce que nous avons vu dans le dernier épisode de Jambers in de politiek, la série de documentaires, en est très éloigné: c'est du mauvais théâtre avec de mauvais acteurs.

...