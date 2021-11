Les organisateurs d'InterClassics Brussels 2021 ont décidé de célébrer le 75ème anniversaire de de Jacky Ickx en exposant à Brussels Expo, ces 19, 20 et 21 novembre, une réplique parfaite de la Citroën CX 2400 GTI qu'il partageait avec Claude Brasseur au Paris-Dakar de 1981.

A l'occasion de son 75èmeanniversaire, Jacky Ickx sera mis en honneur lors de la 6ème édition du salon des voitures de collection InterClassics Brussels 2021. Celui-ci se tiendraà Brussels Expo le week-end des 19, 20 et 21 novembre et présentera une collection de voitures avec lesquelles Jacky Ickx a couru.Pour cette exposition exceptionnelle d'environ 15 voitures, l'organisateur a travaillé en étroite collaboration avec les différents clubs des marques concernées, le Club IMR (Jacky Ickx Club) et plusieurs collectionneurs privés. Parmi les voitures présentes sur le stand principal, les visiteurs pourront admirer la Citroën CX GTI, une réplique 100% conforme de la voiture avec laquelle Jacky Ickx et son co-pilote l'acteur français Claude Brasseur, ont participé au rallye Paris-Dakar de 1981.

Lors de la troisième édition du Dakar, disputée cette année-là, Citroën avait engagé quatre CX dont une blanche (la n° 125) qui était confiée à l'équipage Ickx-Brasseur. Jacky et Claude ont fait des étincelles avec elle et ont même occupé la tête du classement général auto, avant de devoir renoncer, victimes d'un accident. Jacky Ickx avait rejoint une équipe bien rodée qui a pu tester la voiture sur tous les terrains du monde, notamment en Afrique.

Pour l'anecdote, Jacky Ickx racontait à la presse de l'époque : "Avec Claude Brasseur, nous sommes partis comme des novices après avoir vu des images de l'épreuve à la télévision. Si nous avions eu un minimum d'expérience, nous aurions pu gagner car notre voiture était très compétitive". Pour l'anecdote toujours, la seule CX à rallier l'arrivée du "Dakar" 1981 fut celle de l'équipage français Jean-Paul Luc/Philippe Alessandrini. Luc était un spécialiste de la CX qu'il a pilotée à de nombreuses reprises en championnat du monde des rallyes. La Citroën CX GTI est exposé sur le stand principal d'InterClassics Brussels, dédié à Jacky Ickx au Palais 5 (stand 5.307). Cette voiture a été mise à disposition par CQS Classics de Tienen.

A l'occasion de son 75èmeanniversaire, Jacky Ickx sera mis en honneur lors de la 6ème édition du salon des voitures de collection InterClassics Brussels 2021. Celui-ci se tiendraà Brussels Expo le week-end des 19, 20 et 21 novembre et présentera une collection de voitures avec lesquelles Jacky Ickx a couru.Pour cette exposition exceptionnelle d'environ 15 voitures, l'organisateur a travaillé en étroite collaboration avec les différents clubs des marques concernées, le Club IMR (Jacky Ickx Club) et plusieurs collectionneurs privés. Parmi les voitures présentes sur le stand principal, les visiteurs pourront admirer la Citroën CX GTI, une réplique 100% conforme de la voiture avec laquelle Jacky Ickx et son co-pilote l'acteur français Claude Brasseur, ont participé au rallye Paris-Dakar de 1981. Lors de la troisième édition du Dakar, disputée cette année-là, Citroën avait engagé quatre CX dont une blanche (la n° 125) qui était confiée à l'équipage Ickx-Brasseur. Jacky et Claude ont fait des étincelles avec elle et ont même occupé la tête du classement général auto, avant de devoir renoncer, victimes d'un accident. Jacky Ickx avait rejoint une équipe bien rodée qui a pu tester la voiture sur tous les terrains du monde, notamment en Afrique. Pour l'anecdote, Jacky Ickx racontait à la presse de l'époque : "Avec Claude Brasseur, nous sommes partis comme des novices après avoir vu des images de l'épreuve à la télévision. Si nous avions eu un minimum d'expérience, nous aurions pu gagner car notre voiture était très compétitive". Pour l'anecdote toujours, la seule CX à rallier l'arrivée du "Dakar" 1981 fut celle de l'équipage français Jean-Paul Luc/Philippe Alessandrini. Luc était un spécialiste de la CX qu'il a pilotée à de nombreuses reprises en championnat du monde des rallyes. La Citroën CX GTI est exposé sur le stand principal d'InterClassics Brussels, dédié à Jacky Ickx au Palais 5 (stand 5.307). Cette voiture a été mise à disposition par CQS Classics de Tienen.