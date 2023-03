Gagnez des tickets pour l’exposition « Swedish Ecstasy » à Bozar

500 duotickets à gagner pour l’expo « Swedish Ecstasy » qui se déroule jusqu’au 21 mai à Bozar.

En ce printemps 2023, tous les regards sont tournés vers le Grand Nord. La Suède est surtout connue pour son pragmatisme, ses grands ingénieurs et ses entrepreneurs. Mais il existe un aspect important et pourtant moins connu de la vie spirituelle de la nation, présent dans son art et sa littérature. Bozar organise une exposition réunissant plusieurs figures de proue de la scène artistique suédoise dont les créations ont pour fil conducteur le mysticisme et les spéculations ésotériques.

Bozar présente des œuvres de quelques-unes des plus grandes figures littéraires du pays, depuis Emanuel Swedenborg au XVIIIe siècle jusqu’au tournant du XXe siècle avec August Strindberg, connu comme écrivain, mais également auteur de magnifiques dessins et peintures. La même période a donné naissance à l’art visuel de visionnaires tels que C.F. Hill, Ernst Josephson et Hilma af Klint. Aujourd’hui encore, ces visions continuent d’inspirer des artistes contemporains comme Carsten Höller, Christine Ödlund, Daniel Youssef, Cecilia Edefalk et Lars Olof Loeld.

L’expo se déroule jusqu’au 21 mai à Bozar, à Bruxelles.

