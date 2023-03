Gagnez des tickets pour l’expo Michel François à Bozar

Mille duotickets à gagner pour l’exposition Michel François à Bozar qui débute ce 16 mars à Bozar.

Un regard sur 40 ans de pratique artistique de l’artiste belge Michel François, des premières oeuvres à quelques nouvelles créations qu’il a spécialement réalisées pour Bozar. Avec la sculpture, la photographie, la vidéo, la peinture et l’installation, l’artiste crée un réseau de connexions changeantes entre ses oeuvres. L’exposition est un concept unique dans lequel « l’oeuvre d’art totale » est centrale et la salle d’exposition devient une extension de son atelier. François bouscule la réalité, la remet en question et insuffle encore et encore une nouvelle vie à sa relation avec l’art. Il transforme des objets et des matériaux apparemment simples en vecteurs de sens. Comment un geste peut-il changer le statut d’un objet ? Quelle est l’influence de la main de l’artiste ? Et quel est le rôle du hasard ? L’expo se déroule du 16 mars au 21 juillet à Bozar, à Bruxelles.

