Les Kalachnikov plus chères depuis les attentats

L' étude du Vlaams Vredeinstituut, organe d'avis et de recherche du parlement flamand, relève que que "la PJF de Bruxelles a constaté une baisse dans le trafic illégal d'armes à Bruxelles depuis les attentats terroristes en France et en Belgique".

La PJF Bruxelles attribue cette baisse à son travail. Les trafiquants seraient de plus en plus conscients des risques d'être pris et des peines plus lourdes quand ils sont en contact avec des réseaux terroristes.

"Cela a une influence sur la disponibilité et les prix des fusils d'assaut à Bruxelles: les armes de type Kalachnikov se vendraient de 2 000 à 3 000 euros (contre 1200 euros il y a quelques années), tandis que le pistolet Glock vaut environ 3000 euros (contre 1000 euros il y a quelques années)", notent les chercheurs.

Ces chiffres doivent toutefois être pris avec précaution, car il s'agit d'estimations basées sur une poignée de cas.