La biotech wallonne Univercells est en plein plan social, un préalable à une éventuelle nouvelle levée de fonds. La Région espère que la rentabilité sera atteinte d’ici quinze mois au maximum.

Univercells sait-elle encore ce qu’elle recherche en matière de développement? En tout cas la stratégie de l’entreprise (à l’origine, un groupement d’entreprises) laisse certains observateurs pantois…

D’un premier «rebranding» (changement de logo) en 2021 avant une introduction en Bourse avortée, à un second «rebranding» cet été mettant fin à l’idée d’une structure «unie» et au service «de tous» (l’entreprise a notamment bénéficié du financement de la fondation Gates), en passant par une rationalisation de ses activités «pour donner la priorité à l’efficacité opérationnelle et au succès à long terme», les signaux sont loin d’être encourageants. Surtout si l’on se souvient que le groupe envisageait la rentabilité dès le début 2025.

Hugues Bultot, CEO d’Univercells, © BELGA

A la place, c’est bien un plan social qui est annoncé. Accompagné d’une restructuration aux allures de démembrement, puisque, si Univercells devrait continuer à exister en tant que holding, l’autonomie, notamment commerciale, est donnée aux quatre entreprises qui composent actuellement le groupe (Exothera, Quantoom Biosciences, Unizima, and RLM Consulting). Chacune ayant sa spécificité…

En discussion avec les syndicats, l’entreprise ne souhaite pas commenter la gravité –réelle ou supposée– de la situation. Mais à entendre le ministre en charge du dossier Pierre-Yves Jeholet (MR), interrogé sur le sujet en commission au parlement wallon la semaine dernière, l’avenir proche de l’entreprise est en jeu. «La réorganisation de l’entreprise vise à augmenter les chances de celle-ci de surmonter les défis actuels et de renouer avec une trajectoire de croissance dès que la rentabilité sera atteinte», a ainsi expliqué le ministre, fixant le tout dans «un horizon de 12 à 15 mois».

«Wallonie Entreprendre demeure convaincue du potentiel d’innovation d’UnivercelIs.»

Pour le reste, la Région ne lâche pas son fleuron, loin de là. «Wallonie Entreprendre suit de près la situation d’Univercells et a activement soutenu le processus de réorganisation engagé par l’entreprise en collaboration avec les autres actionnaires. Cette étape indispensable constitue un préalable à une nouvelle levée de fonds», a poursuivi le ministre devant les parlementaires wallons. Et de (tenter de) rassurer: «Wallonie Entreprendre demeure convaincue du potentiel d’innovation d’UnivercelIs et de sa capacité à se redresser à l’avenir. Ce soutien repose sur des critères objectifs, auxquels Wallonie Entreprendre continuera d’accorder la plus grande attention, comme le potentiel d’innovation, mais également la pérennité et la rentabilité de l’entreprise», a-t-il conclu.

Pour rappel, la Région, via Wallonie entreprendre, a investi dans Univercells à hauteur de 15 millions d’euros, en capital et en prêt.