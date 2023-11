Seuls 5% des Belges utilisent l’IA quotidiennement

Si un quart des Belges affirme avoir déjà utilisé un outil d’intelligence artificielle (IA) générative, seuls 5% d’entre eux utilisent cette technologie au quotidien, a indiqué le cabinet international de conseil Deloitte. Près de 7% des répondants belges déclarent quant à eux utiliser l’IA de façon régulière dans leur activité professionnelle.

Selon l’étude, un répondant belge sur quatre a déjà utilisé l’IA générative. La plupart d’entre eux utilisent cette technologie de manière peu fréquente, un sur cinq seulement l’utilisant de manière hebdomadaire et un sur vingt de manière quotidienne.

Un tiers a quant à lui seulement testé l’IA par curiosité. Concernant les usages, seuls 7% des répondants indiquent utiliser l’IA dans un cadre professionnel. Selon Deloitte, ce chiffre est assez surprenant, étant donné que 30 % des Belges se disent convaincus que leur employeur accueillerait favorablement l’utilisation de l’IA pour automatiser les tâches quotidiennes. La moitié des personnes interrogées affirme par ailleurs être préoccupée par l’impact potentiel de l’IA sur l’emploi dans le futur.

« Nous constatons que les gens utilisent l’IA principalement à titre récréatif, pour voir ce que ces outils ont à offrir », note Vincent Fosty, chef du département Technologies, médias et télécommunications chez Deloitte. « Mais à l’avenir, nous nous attendons à ce que la technologie soit utilisée plus souvent dans le cadre professionnel et augmente ainsi la productivité. »

Enfin, l’étude pointe une faible sensibilisation des utilisateurs de l’IA à ses défauts. En effet, pas moins d’une personne sur trois pense que cette technologie produit toujours des réponses impartiales et factuellement exactes, alors que les outils d’IA disponibles actuellement peuvent « faire des prédictions erronées », selon Deloitte. Pour réaliser cette enquête internationale, qui analyse chaque année les habitudes technologiques des consommateurs, Deloitte a interrogé 38.000 personnes dans 22 pays, dont 2.000 Belges.