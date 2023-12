Un dauphin échoué sur une plage d’Ostende: « Il est très rare que ce type d’animal arrive ici »

Un dauphin s’est échoué sur une plage d’Ostende. L’animal est probablement décédé il y a plusieurs jours, mais est toujours en bon état. Il est très rare que ce type d’animal arrive jusqu’en Belgique. Des chercheurs procéderont à une autopsie après la nouvelle année.

Le dauphin moyen peut mesurer jusqu’à 2,5 mètres de long. L’animal en question mesure deux mètres et pèse 80 kilogrammes.

« C’est très rare que ce type d’animal arrive ici, mais avec les vents forts et persistants de l’ouest, toutes sortes de choses ont dérivé depuis la Manche », explique Jan Haelters.

Cette espèce provient principalement du Golfe de Gascogne en France. L’animal a été récupéré vendredi et est actuellement conservé dans un congélateur. « Après les fêtes, en janvier ou février, une autopsie sera effectuée. Nous pourrons ainsi chercher la cause de son décès et examiner le contenu de l’estomac. Nous espérons ainsi en apprendre davantage sur cette espèce et nous voulons également essayer de conserver le squelette de l’animal. »