« Les billes belges sont les meilleures du monde »: la Belgique et le snooker, une histoire d’amour qui ne date pas d’hier

L’entreprise belge Saluc, fondée en 1923, est une véritable référence dans le monde du billiard et du snooker. Leadeuse mondiale avec plus de 80% des parts du marché, la société hennuyère exporte ses « billes » aux quatre coins de la planète. Notamment au Crucible Theatre de Sheffield (Grande-Bretagne), où le Limbourgeois Luca Brecel a été sacré champion du monde.

En s’adjugeant lundi soir le titre de champion du monde de snooker, le Limbourgeois Luca Brecel, 28 ans, est entré dans l’histoire de la discipline. Il n’aura en réalité pas fallu attendre les exploits du « Belgian Bullet » pour faire rayonner notre plat pays sur la scène internationale du célèbre jeu de boules. Depuis des décennies déjà, les plus grandes compétitions de snooker et de billiard à l’étranger sont empreintes d’une touche noir-jaune-rouge.

C’est en effet dans le minuscule village de Callenelle, situé à un jet de pierres de Péruwelz, que sont produites 80% des boules de billiard du monde. L’entreprise Saluc, fondée en 1923, exporte chaque année des millions de ‘billes’ de tous types dans plus de 85 pays, commercialisées sous la marque « Aramith ». D’un diamètre de 52,5 mm, les boules de snooker sont plus petites que ses équivalentes utilisées au pool américain (57,15 mm) ou au carambole, le billiard français (61,5 mm).

Un secret de fabrication bien gardé

Le succès de Saluc réside dans la qualité du produit fini et de sa résine phénolique 100% made in Callenelle, « bien plus résistante que ses concurrentes chinoises », insiste Yves Bilquin, COO de la société hennuyère. « Dans les années cinquante-soixante, il y avait d’autres fabricants qui faisaient des billes de billiard avec cette résine aux Etats-Unis, en Allemagne, en Angleterre. Mais on est tout simplement devenu meilleurs : on avait une meilleure qualité et des prix compétitifs, donc ils ont tous disparus entre-temps. » Pour préserver son secret de fabrication, Saluc interdit d’ailleurs toutes les visites en son siège. « On ne veut pas montrer ce qui nous a permis d’atteindre notre statut. »

Si le sacre de Luca Brecel ne révolutionnera pas fondamentalement les ventes locales (Saluc exporte plus de 98% de sa production), il permettra d’encore amplifier l’aura de la Belgique dans le monde du snook’, se réjouit Yves Bilquin. « A l’étranger, on sait que les billes belges sont les meilleures du monde. Avoir un champion belge, cela ne fera qu’accroître notre renommée ».

Le groupe, qui a engrangé un total de 27 millions de chiffres d’affaires en 2022, est également leader mondial en drap (tapis) de billard et de snooker, avec respectivement une usine à Verviers (marque Simonis) et une à Strout, en Angleterre (marque Strachan). C’est d’ailleurs avec des billes Aramith et un drap Strachan que Luca Brecel est devenu champion du monde à Sheffield, lundi. La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre.