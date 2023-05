Le Belge Luca Brecel sacré champion du monde de snooker

Le Belge Luca Brecel a été sacré champion du monde de snooker au Crucible Theatre de Sheffield, en Grande-Bretagne. Le Limbourgeois, 10e mondial, a battu l’Anglais Mark Selby, 2e mondial, 18-15 en finale, disputée au meilleur des 35 frames.

Brecel menait 6-2 après la première session dimanche après-midi. Selby, quadruple champion du monde, a refait une partie de son retard dans la deuxième session, qu’il a remportée 6-3 dimanche soir, revenant à 9-8.

Lundi après-midi, « The Belgian Bullet’ remportait la troisième session 6-2, pour mener 15-10 avant la dernière session de lundi soir. Une dernière session qui a vu Brecel devenir le premier Belge champion du monde de snooker.

Luca Brecel s’était qualifié pour la finale pour la première fois de sa carrière après sa victoire 17-15 contre le jeune Chinois de 20 ans, Si Jiahui, 80e mondial, en demi-finale samedi.

Mené 14-5 dans la troisième session vendredi soir, Brecel avait remporté cinq frames de suite pour réduire le score à 14-10 avant la dernière session samedi. Le Limbourgeois a poursuivi sa remontée samedi, remportant les six premières frames de la journée pour mener 16-14 et ensuite se hisser en finale (17-15) en réalisant le plus grand comeback de l’histoire du Crucible.

Pour arriver dans le dernier carré, Luca Brecel avait éliminé 13-10 le N.1 mondial, tenant du titre et septuple champion du monde anglais Ronnie O’Sullivan, en quarts de finale.

Le ‘Belgian Bullet’ dispute son sixième Mondial. Plus jeune joueur à intégrer le tableau final à 17 ans en 2012, il a encore participé aux éditions 2017, 2018, 2019 et 2022 et été éliminé à chaque fois dès le premier tour. Brecel va devenir 2e mondial à la suite de son titre mondial. Un titre qui lui rapporte 500.000 livres sterling (564.500 euros).

« C’est extraordinaire ! »

« C’est extraordinaire ! », s’est-il exclamé. « Je ne vois plus rien. Je ne sais pas pourquoi « , a-t-il ajouté, les yeux humides. « Mark est le pire des adversaires à rencontrer en finale. Il est si redoutable. C’est un incroyable combattant. Il ne lâche pas et revient toujours. Quand c’est devenu 16-15, je n’imaginais pas l’emporter. Je ratais des billes d’un kilomètre. J’ignore comment j’y suis parvenu. J’ai réalisé un bon break dans la dernière frame. Quand je suis arrivé à 17, je me suis dit que si j’avais une occasion, cela pourrait le faire. C’est une merveilleuse sensation ».

Plus jeune joueur de l’histoire dans le tableau final, en 2012, à l’âge de 17 ans, Brecel est également devenu le premier champion du monde issu de l’Europe continentale. Et dire que jusqu’à cette édition-ci, sa sixième participation, le ‘Belgian Bullet’ n’avait encore jamais réussi à gagner le moindre match ! « Rien n’a vraiment changé. Le snooker est un sport difficile », a-t-il poursuivi. J’aurais pu perdre au premier tour contre Ricky Walden. J’ai gagné 10-9. Et si j’avais perdu ce match, tout le monde aurait dit ‘Oh, il a une nouvelle fois perdu au premier tour’. Et là, je suis le vainqueur. C’est la preuve que les marges sont fines. C’est fou ! Et j’ai peine à y croire. J’ai le meilleur entourage, les meilleurs amis, les meilleurs parents, la meilleure petite amie du monde, ce qui me rend fort à la table. Si vous n’êtes pas soutenu, c’est vraiment compliqué d’être performant. Et c’est fantastique ! »