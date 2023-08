Ousmane Dembélé, le joli coup du PSG

Le Paris Saint-Germain a réussi un joli coup en chipant Ousmane Dembélé au FC Barcelone pour poursuivre la refondation de son secteur offensif, un rayon de soleil alors que l’avenir de Kylian Mbappé et de Neymar est très incertain.

Profitant d’une clause libératoire de 50 millions d’euros, le PSG a sauté sur l’occasion pour recruter l’international français de 26 ans (37 sélections 4 buts), champion du monde en 2018, et atténuer ainsi les échecs sur d’autres cibles en attaque comme Bernardo Silva, pour l’instant retenu par Manchester City, et Harry Kane, dont le transfert au Bayern Munich a également été officialisé ce samedi matin. Cinq jours après la signature du jeune avant-centre portugais Gonçalo Ramos (22 ans) en provenance de Benfica, Paris a ainsi assuré ses arrières, en attendant le dénouement des cas Mbappé et Neymar… Au moment où le futur de la superstar des Bleus, qui souhaite rester jusqu’en 2024 et partir libre au grand dam de ses dirigeants, est loin d’être garanti et que le N.10 brésilien est poussé vers la sortie, le nouvel entraîneur Luis Enrique pêche avec Dembélé un talent brut et un ailier parfaitement ciselé pour son jeu en 4-3-3.

Même si la volonté prêtée aux dirigeants du PSG de « franciser » l’effectif ne s’est pas réellement concrétisée depuis le début du mercato, l’arrivée de l’ex-Rennais va aussi faciliter la tâche du club dans la constitution de sa liste de joueurs pour la Ligue des champions, chaque équipe étant tenue d’enregistrer au moins 8 éléments sur 25 formés localement. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs. J’espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du club », a déclaré l’attaquant, cité dans le communiqué publié par le PSG samedi.

Le président Nasser Al-Khelaïfi s’est dit de son côté « fier de compter un autre vainqueur français de la Coupe du monde au Paris Saint-Germain au moment d’entrer dans une nouvelle grande ère » pour le club. « La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l’attitude requise pour tous nos joueurs », a-t-il également indiqué.

« Potentiel »

En jetant son dévolu sur un joueur spectaculaire capable de faire vibrer le Parc des Princes, le PSG donne enfin de la consistance à son mercato, marqué jusqu’ici par le recrutement de plusieurs joueurs de calibre inférieur. Paris a bénéficié d’une fenêtre ouverte dans le contrat de Dembélé avec le Barça pour l’arracher aux Catalans, qui auraient bien aimé étendre son bail au-delà de 2024 après l’avoir renouvelé en 2022. « J’ai déjà dit à de nombreuses reprises que, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Je l’ai dit lors de ma présentation et je le répète aujourd’hui: il est capital pour moi », avait même expliqué Xavi, l’entraîneur des Blaugrana, après la victoire contre le Real Madrid (3-0) en match de préparation à Dallas, où Dembélé avait marqué un but.

« A mon niveau, ça fait mal parce que j’estime que nous avons pris grand soin de lui ici, afin qu’il soit heureux et continue de faire une différence pour nous », avait aussi déclaré, fataliste, le technicien catalan, le 2 juillet. Au Barça, malgré les blessures et une adaptation un peu longue, « Dembouz » peut se prévaloir d’un bilan plus qu’honnête avec 40 buts et 43 passes décisives en 185 matches depuis son arrivée en 2017 en provenance du Borussia Dortmund.

En six ans de présence en Catalogne, il a décroché trois titres de champion (2018, 2019, 2023) et deux Coupes d’Espagne (2018, 2021) sans pour autant briller sur la grande scène européenne et la Ligue des champions.