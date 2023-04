L’inconnu du week-end : Moustapha Mbow

Après chaque week-end de Pro League, focus sur un joueur sous les radars du grand public belge. Place à Moustapha Mbow, le lieutenant défensif serésien.

Cette 34e journée n’était pas seulement la dernière rencontre de la phase régulière du championnat, mais également la dernière du RFC Seraing en Pro League. Relégués depuis la défaite au Club de Bruges, les Métallos disputaient deux derniers matches où l’honneur et la volonté de se montrer étaient les principaux mots d’ordre.

Après la courte défaite au Parc Duden la semaine passée, Jean-Sébastien Legros reçoit Westerlo en donnant à nouveau du temps de jeu à des joueurs ayant moins joué cette saison avec comme objectif de préparer la saison prochaine et récompenser les joueurs les plus méritants. C’est dans cette optique que les jeunes Noah Solheid, Valentin Guillaume ou Denys Bunchukov sont titularisés d’entrée et les Serésiens parviennent finalement à accrocher l’équipe campinoise au match nul 1-1.

Promu capitaine par Legros lors des deux dernières, Moutapha Mbow laisse cette fois-ci son brassard à Mathieu Cachbach sans que ça ait d’impact sur sa prestation et son professionnalisme.

Le jeu de Mbow

Ce qui marque chez Moustapha Mbow, c’est la maturité dans son jeu. Malgré son jeune âge de 23 ans, le Sénégalais joue sobrement et évite les gestes inutiles. Très fort en 1 contre 1, Moustapha récupère de nombreux ballons grâce à sa capacité à défendre debout, l’un des défauts principaux de nombreux défenseurs de Pro League. Mbow se positionne sur le côté gauche du trio défensif et a énormément parlé avec ses deux autres coéquipiers défenseurs, pour faire monter la ligne défensive notamment.

Le longiligne défenseur sénégalais s’est également montré très bon dans le jeu aérien, gagnant la plupart de ses duels face à Igor Vetokele voire Nacer Chadli, qui restait très souvent dans sa zone. Le numéro 99 serésien est le Métallo ayant effectué le plus de passes avec 54, soit 23 de plus que ses compères défensifs, preuve de qu’il est l’une des principales rampes de lancement de l’équipe serésienne.

La relance n’est pourtant pas spécialement l’une de ses qualités, lui qui a souvent tendance à trop balancer de longs ballons vers Marius Mouandilmandji, comme en témoignent ses 11 longues balles, dont seulement 4 ont trouvé l’un de ses coéquipiers.



Arrivé sur le gong du mercato estival en prêt du Stade de Reims, Moustapha Mbow s’est rapidement rendu indispensable dans le 11 de José Jeunechamps puis de Jean-Sébastien Legros. Ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à chanter les louanges de son joueur en conférence de presse d’après match contre l’Union en louant notamment son côté très professionnel en plus de ses capacités défensives.

En dehors d’une suspension, le Sénégalais a en effet été titularisé 100 % du temps, assez rare dans une équipe lanterne rouge quasiment toute la deuxième partie de saison. Alors que Metz voulait signer la révélation serésienne en janvier, Mbow a refusé, reconnaissant envers la confiance du club de la banlieue liégeoise et voulant l’aider dans la quête de maintien, finalement pas atteint.

Legros passe donc un message en conférence de presse aux autres clubs de Pro League à la recherche de défenseur, résigné à voir partir son lieutenant à la fin de la saison : “Moustapha serait une bonne affaire pour beaucoup de clubs de D1”.



Reste à voir si cette bouteille jetée à la mer par Legros sera repêchée. Peut-être en Champagne ?

Par Robin Maroutaëff