L’inconnu du week-end : Oussama El Azzouzi

Après chaque week-end de Pro League, focus sur un joueur sous les radars du grand public belge. Place à Oussama El Azzouzi, le fiable joker de Karel Geraerts.

La dernière rencontre de cette 33e journée entre l’Union et Seraing paraissait déséquilibrée. Pourtant, la réception de la lanterne rouge en lendemain européen peut rapidement se transformer en match piège. Surtout lorsqu’on voit la composition du coach unioniste, qui n’hésite pas à remanier son 11 de base en prélude du match retour face à Leverkusen. Alors que Geraerts n’est pas friand des grandes tournantes, il laisse cette fois-ci quelques titulaires importants de son équipe sur le banc comme Victor Boniface, Lazare Amani, Loïc Lapoussin ou Siebe Van Der Heyden, tout en conservant son 3-5-2 habituel. Les Bruxellois s’imposent finalement tranquillement 2-1, en se faisant tout de même une petite frayeur en fin de match. Se projetant moins offensivement que Senne Lynen en numéro 6, Oussama El Azzouzi a une nouvelle fois démontré qu’on pouvait compter sur lui pour faire le job au milieu de terrain.



Placé devant le trio central défensif, le Néerlandais a réalisé un bon match, enchainant les récupérations et les relances justes. Assez sobre balle au pied, El Azzouzi s’est contenté de ratisser au milieu et de jouer relativement simplement sans réaliser de grands gestes en sortie de balle, en témoignent ses 93 % de passes réussies. Une qualité qui peut se transformer en défaut à certains moments, lui qui peut parfois souffrir du syndrome de la “patate chaude” qui consiste à lâcher trop vite le ballon sous pression.

Le numéro 6 saint-gillois fait partie de la nouvelle génération de milieux défensifs moderne, fiable balle au pied, malgré son grand gabarit d’un mètre 89. Il se rend disponible à la construction et termine d’ailleurs la rencontre en étant le troisième joueur ayant touché le plus de ballons. Possédant également de bonnes qualités athlétiques et défensives, El Azzouzi gagne ses 3 duels aériens et réalise 6 interceptions, lui qui affiche une bonne intelligence tactique qui lui permet de couper les lignes de passe adverses.



Arrivé en début de saison en provenance d’Emmen après un titre de Keuken Kampioen Divisie, soit la D2 hollandaise, El Azzouzi n’a pour l’instant disputé que 472 minutes en Pro League sous le maillot jaune et bleu. Légèrement plus utilisé par Geraerts ces dernières semaines, ce genre de prestation pourrait faire remonter le joueur d’origine marocaine dans la hiérarchie des milieux unionistes. Souvent aligné en tant que numéro 8 dans un milieu à 2 durant sa période néerlandaise, il est plus considéré comme une pure sentinelle par le coach limbourgeois.



Récemment appelé avec les U23 marocains, El Azzouzi espère sans doute grapiller de plus en plus de minutes dans l’équipe bruxelloise. Et avec les échéances qui arrivent, Geraerts risque encore d’avoir besoin de son Oussama préféré.

Par Robin Maroutaëff