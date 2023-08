Mondiaux de cyclisme: Lotte Kopecky remporte aussi le titre mondial de la course aux points

Lotte Kopecky, championne du monde de cyclisme en épreuve par élimination, a remporté le titre de la course aux points au vélodrome de Glasgow, en Écosse.

Deux jours après avoir conservé son titre de championne du monde de cyclisme dans l’épreuve par élimination, Lotte Kopecky a ajouté celui de la course aux points, mardi sur le vélodrome de Glasgow, en Ecosse. La meilleure coureuse cycliste belge de l’histoire a ainsi obtenu son 6e titre mondial sur piste.

L’Anversoise a devancé l’Australienne Georgia Baker, médaille d’argent, 38 points contre 31. La Japonaise Tsuyaka Uchino a obtenu celle de bronze (14 pts) en devançant tout le monde dans le dernier sprint. La Britannique Neah Evans, la tenante du titre, a dû se contenter de la 5e place (9 pts) derrière l’Américaine Lily Williams (9 pts).

Kopecky, qui comptait 39 points pour 31 à Baker avant le dernier sprint a très bien géré la fin de course et l’Australienne n’a pas été en mesure de lui contester la victoire. La récente 2e du Tour de France avait revêtu un premier maillot arc-en-ciel dans cette épreuve en 2021 à Roubaix.

Outre ses deux titres de la course aux points, elle compte deux maillots arc-en-ciel dans celle par élimination (2022 et 2023) et deux « rainbow jerseys » dans l’Américaine (course par équipes) avec Jolien D’hoore en 2017 et Shari Bossuyt en 2022. Elle n’y a pas participé cette saison en raison de la suspension provisoire pour dopage de Bossuyt.