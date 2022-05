Variole du singe: la levée des restrictions sanitaires anti covid aurait eu un impact sur sa propagation

La variole du singe serait présente sur le continent européen depuis la mi-avril, selon le médecin belge et directeur régional de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge. La levée des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur l’avancée de ce virus, a confié l’expert à Belga, tandis qu’un dixième cas vient d’être signalé.

Un dixième cas de variole du singe a été détecté en Belgique, confirme mardi l’institut de santé publique Sciensano. Deux cas probables ont également été identifiés. Ces cas sont liés à un événement commun ayant eu lieu début mai ou à un voyage à l’étranger, au Portugal et en Espagne. La source de l’infection de l’un des cas n’a pas encore été formellement déterminée. Les personnes infectées ont entre 28 et 43 ans.

Selon M. Kluge, il n’est pas certain que la propagation du virus de la variole du singe puisse être entièrement contenue. « Bien qu’un vaccin (MVA-BN) et un traitement spécifique (tecovirimat) pour la variole ont été approuvés, respectivement en 2019 et 2022, ils ne sont pas encore largement disponibles« , explique-t-il. Par conséquent, la transmission interhumaine doit être arrêtée autant que possible.

Cela peut se faire en informant la population sur la manière de réduire son risque d’exposition, par exemple en réduisant le nombre de ses partenaires sexuels. Il est important que les jeunes, quels que soient leur sexe et leur orientation sexuelle, sachent ce qu’ils doivent faire s’ils pensent avoir été exposés au virus ou s’ils présentent des symptômes, ajoute le scientifique.

Il appelle également à ne pas stigmatiser la communauté homosexuelle parmi laquelle les premiers cas de variole du singe se sont déclarés. « Le virus n’est pas intrinsèquement lié à un groupe spécifique de personnes », insiste Hans Kluge.

Pour rappel, les premiers cas belges remontent à un festival international de fétichisme, Darklands, qui a eu lieu à Anvers au début du mois de mai. Le virus se propage par contact étroit entre les personnes.