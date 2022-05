Variole du singe : une nouvelle épidémie ? L’avis d’Yves Coppieters

Plusieurs cas de variole du singe, une zoonose venant d’Afrique de l’Ouest, ont été détectés en Europe et en Amérique du nord. Une nouvelle épidémie est-elle à craindre ? Yves Coppieters rassure.

La variole du singe, « monkeypox » en anglais, est une zoonose (maladie transmise par un animal) endémique d’Afrique de l’Ouest. Neuf personnes ont récemment été testées positives au Royaume-Uni, une trentaine sont suspectées au Portugal et en Espagne (donc 5 confirmées au Portugal). Les deux pays de la péninsule ibérique ont déclenché l’alerte sanitaire nationale. Dix personnes ont également été testées positives au Canada, et une aux États-Unis.

Ses symptômes sont la fièvre, le mal de tête, les douleurs musculaires, le mal de dos, les ganglions lymphatiques enflés, des frissons et de la fatigue. Des éruptions cutanées peuvent survenir, souvent sur le visage, et se répandre à d’autres parties du corps dont les parties génitales. Il n’existe pas encore de traitement contre cette maladie, mais elle se guérit généralement d’elle-même. Le taux de mortalité causée par la variole du singe peut atteindre les 10% en Afrique.

Malgré ce que son nom semble indiquer, ce n’est pas le singe qui transmet cette maladie à l’humain : l’OMS estime que des rongeurs en seraient le réservoir naturel le plus probable. Le nom de variole du singe, « monkeypox » en anglais, vient du fait qu’elle ait été découverte pour la première fois chez des singes de laboratoire.

Une nouvelle épidémie ?

Yves Coppieters, médecin de santé publique spécialisé en épidémiologie (ULB), se veut rassurant : « En Belgique, il n’y a actuellement aucun cas suspecté. Ce serait, à mon avis, tout à fait exceptionnel que ça arrive. Sur la quarantaine de cas détectés en Europe, on pense qu’une dizaine d’entre eux ont été importés d’Afrique. Ce qui est tout à fait logique puisque la variole du singe est une zoonose. Les transmissions inter-humaines qui ont eu lieu au Royaume-Uni, par exemple, sont tout à fait exceptionnelles et ne donneront pas suite à une chaîne de transmission comme on a pu le voir pour le Covid ou d’autres virus. »

Yves Coppieters ajoute : « Il y a certainement déjà eu des cas sporadiques de variole du singe en Europe. Mais aujourd’hui, c’est parce qu’on a des systèmes de surveillance de plus en plus performants qu’on arrive à les identifier. » Plusieurs dizaines de cas avaient déjà été déclarés aux États-Unis en 2003 après l’importation de 800 petits mammifères depuis le Ghana. La maladie n’a tué personne.

