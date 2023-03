Levée de l’obligation du port du masque? Pas dans dans les hôpitaux namurois

Alors que l’obligation du port du masque a été levé pour les pharmacies et les établissements de soins, l’ensemble du réseau hospitalier namurois préfère maintenir la mesure.

Même si la conférence interministérielle (CIM) Santé a levé l’obligation générale du port du masque buccal dans les pharmacies et établissements de soins, le réseau hospitalier namurois a décidé de maintenir la mesure dans ses hôpitaux, rapporte nos confrères de Sudinfo ce lundi. Cette position concerne l’ensemble des hôpitaux namurois et sera réévaluée régulièrement, a confirmé Benjamin Vallée, directeur de la communication du CHU UCL Namur.

Chaque institution restant maître des règles appliquées en son sein, les hôpitaux namurois ont décidé de maintenir l’obligation du port du masque. Cette prise de position concerne l’ensemble du réseau hospitalier namurois. Sont concernés le Centre hospitalier régional Sambre et Meuse (CHRSM- site Sambre et site Meuse), la Clinique St-Luc de Bouge, le CHU UCL Namur (Sainte-Elisabeth, à Namur, les sites de Dinant et de Godinne).

Position revue

Le maintien de l’obligation du port du masque est justifié par le niveau 2 en vigueur, prévoyant selon le plan du ministre Vandenbroucke que « le masque est recommandé s’il y a un risque d’un transfert de virus dans le cas d’un contact étroit avec le patient ». « Cette décision a été prise dans l’urgence en suivant la recommandation de nos hygiénistes. Nous risquons de revoir notre position dans la semaine et régulièrement par la suite, selon un baromètre qui reste complexe », a conclu Benjamin Vallée, directeur de la communication du CHU UCL Namur.