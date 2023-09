« La crise du Covid n’est pas aussi aigüe qu’il y a deux ans, mais cela ne signifie pas que nous devons ignorer la maladie »

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète de la hausse du nombre de cas de Covid constatés dans plusieurs pays alors que l’hiver approche.

Malheureusement, certains États ne rapportent plus leurs données en lien avec le Covid. Mais parmi ceux qui continuent d’informer l’OMS, le nombre d’admissions dans les hôpitaux et notamment aux soins intensifs a augmenté, a déclaré à Genève le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le responsable se préoccupe de la proportion particulièrement basse des personnes vaccinées au sein des groupes à haut risque en Europe et en Amérique. « La crise du Covid-19 n’est peut-être pas aussi aigüe qu’elle ne l’était il y a deux ans, mais cela ne signifie pas que nous devons ignorer la maladie », affirme-t-il.

D’après les dernières études scientifiques, la circulation des variants actuels ne cause pas des cas plus sévères que celle des variants précédents, informe la spécialiste du coronavirus, Maria Van Kerkhove. Cette dernière appelle les gouvernements à poursuivre les dépistages afin que la propagation des variants puisse être surveillée. Elle a souligné que les mesures protectrices connues contre l’affection sont toujours efficaces et devraient être maintenues. Concrètement, il s’agit de ventiler les pièces des habitations, se désinfecter les mains, porter le masque au contact de la foule dans des endroits clos et se faire vacciner.