La Belgique infestée par les punaises de lit? Voici les réponses d’un expert

Vent de panique en France. Depuis plusieurs semaines, l’Hexagone est confronté à une infestation de punaises de lit sur son territoire. En Belgique, ces nuisibles semblent également se démultiplier. Décryptage en cinq questions avec Frédéric Francis, professeur d’entomologie à Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège).

Elles mesurent à peine quelques millimètres. Vicieuses, elles s’infiltrent dans les moindres recoins, des coutures de matelas aux plinthes de parquet. En France, les punaises de lit sont devenues l’ennemi public numéro 1, à tel point qu’elles se sont mêmes immiscées dans le débat politique. A moins d’un an des Jeux Olympiques, elles ont surtout plongé Paris dans une véritable psychose.

Cet affolement est loin d’être sans fondements : les punaises de lit sont effectivement en nette augmentation sur le territoire français. Un foyer sur dix a été touché par ces insectes ces cinq dernières années, confirme un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) publié en juillet. La Belgique est-elle également menacée par cette infestation ? Le point en cinq questions.

1. Qu’est-ce qu’une punaise de lit?

La punaise de lit est un insecte hématophage, qui a besoin de repas sanguins pour accomplir son cycle de développement et se reproduire. « Tout être humain est donc un hôte potentiel pour la punaise, duquel elle se nourrira en le piquant », précise Frédéric Francis, professeur d’entomologie à Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège). Mesurant entre 6 à 7mm à l’âge adulte, la punaise de lit a toutefois la capacité de survivre durant plusieurs mois sans nourriture. « Elle peut passer en ‘mode ralenti’ et se cacher dans tout une série d’anfractuosités, attendant patiemment un nouvel hôte sanguin pour reprendre son développement ». Cette spécificité la rend particulièrement tenace et incommodante pour l’espèce humaine.

2. Quel risque sanitaire présentent les punaises de lit?

Logiquement, les piqûres de punaise de lit peuvent entraîner rougeurs, démangeaisons et irritations. « Lorsqu’elle se nourrit de sang, elle injecte de la salive qui contient des anticoagulants. Ces composants peuvent déclencher une allérgénécité chez certains individus, et entraîner des doses de plusieurs centimètres de diamètre », avertir Frédéric Francis. Hormis les désagréments liés aux piqûres, ces insectes ne présentent pas de véritable risques sanitaires. « Contrairement aux moustiques, qui sont vecteurs de maladies telles que le virus Zika, la dengue ou la chikungunya, les punaises de lit sont inoffensives. »

Disparues de la vie quotidienne dans les années 1950, les punaises de lit reviennent en force en raison de l’évolution de nos modes de vie. Mobilité importante et recours croissant aux produits de seconde main favorisent notamment leur démultiplication. « Paris est une ville où les échanges et le tourisme sont particulièrement développés. Tous ces transports humains sont propices à une infestation », observe le professeur d’entomologie. Le réchauffement climatique joue également un rôle dans la reproduction des punaises de lit. « Plus les températures sont élevées, plus la durée du cycle de développement de la punaise de lit se raccourcit, donc plus vite elle atteint l’âge adulte et peut se reproduire. Il n’est dès lors pas étonnant d’observer des populations de punaises de lit plus importantes au vu de l’été et du début d’automne particulièrement chauds cette année. »

4. Et en Belgique ?

Contrairement à la France, la Belgique ne dispose pas de statistiques officielles ni de système de surveillance pour les punaises de lit. « Mais il est certain que leur nombre augmente ces dernières années, assure Frédéric Francis. Les laboratoires d’entomologie sont de plus en plus sollicités pour des analyses liées à ces insectes, tout comme les sociétés de désinsectisation (lire plus bas) ». Au vu des nombreuses interactions entre Bruxelles et Paris, il est presque impensable que la Belgique soit épargnée d’une infestation. La SNCB a d’ailleurs appelé ses services de nettoyage à renforcer leur vigilance face aux nuisibles.

Il est impossible de prévenir la présence des punaises de lit dans son foyer : la seule solution est de correctement les repérer pour pouvoir rapidement les éradiquer. Evidemment, les piqûres sur le corps permettent de mettre la puce à l’oreille : elles sont généralement plus petites, plus nombreuses et plus rouges que les piqûres de moustique.

Pour confirmer la présence des punaises, il faut également vérifier ses matelas, ses canapés et sa literie en priorité, tout en gardant en tête que ces insectes sont lucifuges, c’est-à-dire qu’ils sont davantage actifs la nuit. Des pièges à base de colle permettent de les attraper et ainsi de les identifier plus facilement. « Des traces jaunâtres ou orangées sur les matelas peuvent également être des signes de déjections de punaises de lit », ajoute Frédéric Francis. Dès leur présence établie, il faut rapidement faire appel à une société de désinfestation. « Il ne faut pas croire qu’elles vont disparaître toutes seules. Plus on attend et plus elles peuvent s’installer durablement, rendant l’éradication complexe. Mais si on s’y prend rapidement, cela peut être réglé en deux passages d’insecticide. Il faut donc être vigilant, sans sombrer dans la panique totale. »