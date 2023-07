Punaises de lit: que faire quand elles s’incrustent dans vos valises

Meubles, valises, lits… Les punaises de lit peuvent se cacher dans de nombreux recoins. Bien qu’inoffensives pour la santé, elle font vivre un enfer à leurs cohabitants. Comment infestent-elles les logements et comment s’en débarrasser ?

Un enfer ! » Petite et d’apparence brune, à l’allure d’un pépin de pomme, la punaise de lit fait vivre un véritable calvaire lorsqu’elle envahit les habitations.

En Belgique, les entreprises spécialisées sont fortement sollicitées. Certaines ont vu leur clientèle augmenter de 60%. Selon Badbugs, la Belgique figure parmi les pays européens les plus infestés par les punaises de lit. « Il n’y a pas plus de punaises de lit en été qu’en hiver, seulement avec la chaleur, elles se reproduisent plus vite, et donc elles se remarquent davantage » nuance le représentant de la société Belbugs, une autre société active dans le secteur.

L’hétéroptère se cache la journée dans les meubles, les vêtements, les chambranles et tous les endroits à l’abri de la lumière et de l’homme. Une fois le soleil couché, il se glisse sous le matelas, car son objectif – comme le moustique – est de sucer le sang. Outre les démangeaisons, le véritable fléau de cet insecte est sa prolifération. Une femelle peut pondre 200 à 500 œufs au cours de sa vie. Soit environ cinq à douze par jours.

Aucun risque pour la santé

Si elles sont contraignantes, pas de panique : les punaises de lits ne représentent aucun risque pour la santé. Elles ne transmettent pas de maladies infectieuses. Par contre, à cause des morsures, des boutons peuvent apparaître. Ils disparaitront naturellement et ne nécessitent aucun soin particulier. D’ailleurs, certaines personnes sont insensibles et ne se gratten pas. À l’inverse, la présence de petites plaies rouges et boursouflées peut être la conséquence d’une réaction allergique. Dans ce cas, il est important de consulter un médecin généraliste. L’état de stess ou la dépression sont également des conséquences moins connues que peut engendrer la cohabitation avec l’hétéroptère.

Non, ce n’est pas une question d’hygiène

Pendant longtemps, la présence de punaises de lit était considéré comme un manque d’hygiène. Hors, il n’en est rien. L’hétéroptère peut aussi bien être présent les milieux insalubres que dans les hôtels luxueux. Il est simplement attiré par la chaleur humaine et le dioxyde de carbone (CO2) produit par la respiration. Quand il se retrouve dans une habitation, c’est parce qu’on l’y a transporté.

« Nous remarquons une augmentation depuis les voyages lowcosts. Les personnes les ramènent dans leurs bagages » explique l’entreprise de dératisation Coplaclean. Ces déplacements seraient responsables de 40% des invasions de punaises de lits. Mais, la propagation semble s’être amplifiée ces dernières années avec l’achat de meubles de secondes mains. Dans les 30 et 20% restant, les punaises de lits sont transmises par un proche ou par un voisin, ou elles étaient alors déjà présentes dans l’habitation.

« Les produits maisons ou commerciaux sont inutiles »

Pour se débarrasser de ces petites bêtes, les entreprises de dératisation conseillent de bien passer l’aspirateur dans toutes les pièces et de laver le linge à 60°. Par contre, elles déconseillent d’utiliser les répulsifs commerciaux, qu’elles considèrent comme inefficaces. « Il ne faut pas sortir ou jeter ses affaires. parce que les punaises de lit vont se répandre ailleurs », ajoute le représentant de la société Belbugs.