La Belgique a franchi un nouveau cap dans l'épidémie de Covid ce lundi: celle de la barre des 30.000 décès.

Depuis le début de la pandémie de coronas, plus de 30 000 décès liés au Covid ont été recensées en Belgique. C'est ce qu'a confirmé le virologue Steven Van Gucht ce lundi. Le virus a fait le plus de victimes en 2020, avec deux fortes vagues. Cette année-là représente à elle seule 72 % des décès. "C'était une année très meurtrière, il faut remonter à la grippe espagnole pour voir ce genre de surmortalité. Cela montre à quel point la situation a été exceptionnelle, et l'est encore dans une certaine mesure", a déclaré le virologue. 30.00 cela représente la population entière de Waterloo (30.379) ou d'Arlon (30.393).

M. Van Gucht souligne que la dose de rappel fait une grande différence dans la mortalité. Les personnes ayant reçu une vaccination de rappel ont six fois moins de risques de mourir du Covid, selon les chiffres publiés la semaine dernière. "C'est très significatif", a-t-il déclaré. Sur le tableau de bord de l'institut sanitaire Sciensano, le compteur s'élève actuellement à 29 920 décès, chiffres de vendredi dernier. Les chiffres de la mortalité de ces trois derniers jours font passer ce total au-delà du triste cap des 30 000 morts. Les chiffres réels apparaîtront ce mardi sur le tableau de bord de et dans le rapport de l'institut de santé Sciensano.

L'âge est et reste le facteur de risque le plus important, même si, selon Steven Van Gucht, on comptablise également des décès chez les plus jeunes. "38% des morts avaient moins de 65 ans. C'est un nombre non négligeable. Lors des troisième et quatrième vagues, nous avons vu l'âge moyen baisser puis remonter. Elle évolue tout au long de la pandémie."

