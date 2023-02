Ces femmes qui partent à la recherche d’un donneur de sperme: « Je couche avec un inconnu contre mon gré »

De plus en plus de femmes partent à la recherche d’un donneur de sperme au sein de groupes en ligne douteux. « Les banques de sperme sont soumises à des limitations dans ce pays », déclare Herman Tournaye, chef du Centre de la reproduction humaine (CRH) de l’UZ Brussel.

« Les tentatives avec le donneur de sperme se déroulent de manière très concrète », explique Béatrice* (25 ans), une femme célibataire qui essaie de tomber enceinte d’un homme rencontré dans un groupe en ligne. « Nous nous rencontrons chez moi, nous montons à l’étage et nous commençons presque immédiatement. Puis nous parlons un peu pendant que je suis allongée, les jambes en l’air, jusqu’à ce qu’il puisse recommencer. Après deux ou trois fois, il rentre chez lui ». Plus vite elle se retrouve seule, mieux c’est. « Mais j’ai du mal. J’ai un contact sexuel contre mon gré avec un inconnu parce que je crois que c’est le moyen le plus efficace de tomber enceinte. Ou du moins plus efficace que d’insérer moi-même le sperme à l’aide d’une seringue. Chaque mois, j’espère que la tentative aura été fructueuse, comme ça je n’aurai plus à le revoir ».

Il y a deux ans, Béatrice a voulu démarrer un trajet dans un centre de fertilité pour tomber enceinte grâce à un donneur anonyme. « Mais il s’est avéré que j’étais trop jeune et que c’était trop cher », dit-elle. « C’est pourquoi j’ai décidé de chercher sur internet. » Béatrice veut voir son désir d’enfant se réaliser le plus tôt possible. « Mon père est atteint de la maladie d’Alzheimer. J’espère qu’il pourra encore rencontrer mes enfants en toute lucidité. »

« Ces groupes en ligne où rien n’est réglementé deviennent progressivement la norme », déclare Herman Tournaye, chef de service du Centre de la reproduction humaine (CRH) de l’UZ Brussel. « Il y a des années que je dis que la banque de sperme est menacée d’extinction. Les patients se heurtent à tellement d’obstacles chez nous qu’ils préfèrent chercher ou proposer le sperme d’un donneur par le biais des médias sociaux. Les candidats-parents peuvent prendre un café avec le donneur et décider ensuite de s’engager avec cette personne. Les hommes qui donnent leur sperme de leur propre initiative sont ce que nous appelons des ‘donneurs sauvages’.»

Une figure paternelle

Depuis, Béatrice a rencontré trois fois le donneur de sperme. « Il est important pour moi qu’il soit mélomane et qu’il aime les animaux. Et de préférence qu’il ait les yeux bleus, pour que l’enfant me ressemble aussi ». Béatrice pense que l’un des grands avantages du groupe en ligne est que l’on peut simplement demander ce genre de choses. « Dans les centres de fertilité, vous pouvez préciser les caractéristiques extérieures que vous souhaitez, mais au bout du compte, vous n’avez aucune idée de la semence avec laquelle ils vous inséminent. »

Béatrice a convenu avec le donneur qu’il n’est pas obligé de rester anonyme pour l’enfant. « Si mon enfant me demande un jour qui est son père, je peux le lui dire. Le fait qu’il ne veuille pas jouer un rôle actif dans la vie de l’enfant me convient également, car quelque part, j’ai toujours peur que le père le prenne. J’espère seulement que, plus tard, mon enfant comprendra pourquoi il n’a pas eu de figure paternelle. »

Ces accords sont consignés dans ce que l’on appelle des contrats de donneur. « Mais si un tel contrat est conclu en dehors des centres de fertilité, il peut poser des problèmes », explique l’avocate Claudia Van de Velde, spécialisée dans le droit de la famille. Elle conseille aux parents qui souhaitent avoir un enfant de demander un avis juridique afin de pouvoir faire un choix éclairé. « La filiation d’un enfant peut être imposée et établie par le tribunal au moyen de procédures spécifiques, même si les parents ne se sont pas mis d’accord. Une fois que la filiation est établie, elle a également des implications, par exemple, sur le nom que l’enfant peut prendre, l’obligation de contribution alimentaire et le droit d’hériter plus tard. »

Course par élimination

Alors que la demande de sperme de donneur dans les centres de fertilité est en hausse, l’offre est en baisse. La demande émane de couples de lesbiennes, de couples hétérosexuels dont l’homme a un problème de fertilité ou de femmes célibataires désireuses d’avoir des enfants. « Il est certain que la proportion de cette dernière catégorie est en forte augmentation », déclare la gynécologue Sharon Lie Fong, affiliée à l’UZ Leuven.

L’offre provient d’hommes qui, généralement par altruisme, demandent à être donneur anonyme. « Mais c’est une course par élimination. Entre le nombre d’hommes qui postulent et le nombre d’hommes qui arrivent au bout, il y a un écart énorme », explique Lie Fong. « Souvent à cause d’un problème médical, mais aussi parce qu’ils abandonnent en cours de route, car la sélection initiale exige un investissement en temps relativement important ». Les candidats donneurs doivent subir une série de tests médicaux dans des centres de fertilité avant d’être approuvés. Le sperme doit répondre à une série de critères, un échantillon de sang et d’urine est demandé et un autre examen médical suit à une date ultérieure. La loi belge interdisant le commerce de matériel corporel humain, les donneurs ne reçoivent pas d’argent pour leur sperme, mais ils perçoivent un remboursement de frais. « Quand je me suis renseigné sur la procédure, j’ai été surpris », explique Kevin Erken (28 ans), qui a depuis demandé à être donneur dans un groupe sur Facebook. « J’aimerais aider les autres, mais cela demande beaucoup de temps et ne me rapporte rien. »

crédit: Musketon

En Belgique, le nombre de donneurs de sperme anonymes actifs est en baisse depuis des années. Selon l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), ils étaient 1162 en 2018. En 2019, ce chiffre a baissé à 812. En raison de la pandémie de coronavirus, il n’y a eu que 593 donneurs anonymes en 2020. En 2021, ce nombre a de nouveau augmenté pour atteindre 939.

En raison de cette pénurie, les candidats-parents doivent parfois attendre des mois avant qu’une correspondance soit trouvée, sur la base des caractéristiques extérieures et du groupe sanguin. « Le temps d’attente peut grimper jusqu’à six mois », explique Sharon Lie Fong. « Le nombre d’inséminations dont une femme a besoin après cela dépend de nombreux facteurs, comme l’âge. Les jeunes femmes sont souvent enceintes après seulement une à trois tentatives, celles qui sont plus âgées ou qui ont d’autres problèmes médicaux ont parfois un chemin plus long à parcourir ». Et plus le nombre de tentatives est élevé, plus les coûts s’accumulent. « L’insémination est remboursée, mais pas le sperme du donneur », explique Herman Tournaye. « Pour cela, il faut compter environ 500 euros par tentative, soit le coût total de la congélation, du transport et de l’administration des centres de fertilité ». De nombreux paramètres peuvent encore faire fluctuer les prix, et ceux-ci peuvent différer d’un centre à l’autre.

Candidat-parent

La loi impose l’anonymat dans les centres de fertilité, sauf si les candidats-parents désignent un donneur connu. Mais les gens ont souvent besoin d’informations sur leurs origines, et la popularité croissante des bases de données génétiques signifie que l’identité des donneurs de sperme peut être retrouvée de plus en plus facilement. « Même si seulement 2 % de la population envoie son matériel génétique à une telle base de données, tout le monde peut être retracé », explique Herman Tournaye. « Cette loi est donc complètement dépassée ».

« Ce serait bien que l’anonymat devienne facultatif dans les centres de fertilité », estime Kevin Erken. Sachant que son sperme est d’excellente qualité (« mon médecin traitant m’a dit que j’avais des nageurs rapides ») et connaissant les résultats de ses examens médicaux, il espère trouver en ligne un couple désireux d’avoir des enfants. « J’ai moi-même grandi sans père. Par conséquent, je ne comprends pas comment quelqu’un peut délibérément mettre au monde un enfant alors qu’un parent est absent. Je ne veux pas faire ça à un enfant”.

Kevin Erken se décrit non seulement comme donneur, mais aussi comme un candidat-parent. « Lorsque l’on utilise ce terme, les gens pensent d’abord aux femmes. Je suis la preuve vivante que les hommes peuvent aussi être candidats-parents ». Kevin Erken veut voir son enfant biologique grandir à distance, comme une sorte de parrain ou d’oncle éloigné qui vient fêter les anniversaires. « Cela semble animal quand je le dis, mais je veux simplement procréer. Je veux savoir à quoi ressemble un de mes enfants. En même temps, je suis très attaché à ma liberté. Je ne me vois donc pas jouer un rôle actif en tant que père ».

En tant qu’homme célibataire désireux d’avoir des enfants, vous avez peu d’options en Belgique. « Et en tant qu’homosexuel célibataire désireux d’avoir des enfants, vous en avez encore moins », constate Kevin Erken. « Depuis 2003, le mariage gay est autorisé en Belgique, mais en termes de droits, aujourd’hui – 20 ans plus tard – nous n’avons guère progressé ». C’est pourquoi, il y a deux ans, Erken a rejoint un groupe Facebook d’offre et de demande de sperme. Ce groupe compte près de 700 membres, mais la recherche est laborieuse. « Chaque fois que nous voulons conclure des accords concrets sur mon rôle dans la vie de l’enfant, les choses tournent mal ». Il n’a pas encore vu son rêve se réaliser.

« En théorie, ces groupes en ligne sont une bonne idée, mais dans la pratique, des choses étranges se produisent », déclare Erken. « Il y a de vrais détraqués parmi les membres. Des hommes qui ne veulent donner que ‘naturellement’, ou qui sont fiers d’avoir déjà engendré je ne sais combien d’enfants ». Pour limiter les risques d’inceste, chaque donneur en Belgique est autorisé à aider un maximum de six familles – bien que cela ne puisse être vérifié en raison de l’absence d’enregistrement national.

crédit: Musketon

Les groupes en ligne montrent en effet une image inquiétante. Parmi les appels de candidats-parents, les mêmes noms reviennent souvent. Un homme montre des photos d’enfants de donneurs déjà conçus « pour que vous ayez une idée de ce à quoi ressemblera votre bébé ». Il est ouvert au don par contact sexuel ou par auto-insémination, et ne revendique pas d’enfants « parce que j’ai les mains plus que pleines avec mon propre fils ». Il ne souhaite pas répondre aux questions de Knack parce que sa famille et ses amis ne savent pas qu’il donne son sperme.

Dans le même groupe, certains candidats-parents se plaignent que certains donneurs ne recherchent que le sexe: « J’abandonne », écrit une femme. « Encore un qui veut soudainement du sexe ou qui ne se présente pas. C’est décourageant». Elle informe le groupe qu’elle va démarrer un trajet coûteux » dans un centre de fertilité. Une poignée de femmes répondent qu’elles se reconnaissent dans sa situation.

« Un jour, j’ai été approché par une jeune fille de 17 ans qui se trouvait dans une institution de protection de la jeunesse », raconte Kevin Erken. Elle m’a demandé si je pouvais l’aider à tomber enceinte. Je l’ai signalé aux modérateurs du groupe, mais ils n’ont jamais réagi. Il suffirait que cette ne rencontre qu’un seul homme mal intentionné… C’est de la pédophilie ».

Psychotique

Pour certaines femmes, le désir d’enfant est si intense que les choses ne peuvent aller assez vite. « Vous prenez contact avec quelqu’un et vous recevez soudain un message vous demandant si vous pouvez venir la semaine prochaine, car c’est à ce moment-là qu’elle a son ovulation », explique Kevin Erken. « Je me dis alors : ne devrions-nous pas d’abord apprendre à nous connaître un peu mieux ? Qui sait, je suis peut-être un tueur en série ou un psychopathe, et vous voulez un enfant d’une telle personne? Dans une banque de sperme, les femmes sont protégées contre ce genre de situation. »

« L’autre jour, un collègue de l’UZ Brussel m’a dit qu’il avait dû rejeter un donneur potentiel parce qu’il était psychotique », explique Herman Tournaye. « C’est peut-être héréditaire. Je ne peux qu’espérer que cet homme ne se propose pas dans des groupes en ligne. Le désir d’enfant, c’est quelque chose d’étrange. »

Parce qu’elle ne voulait pas être enceinte d’un donneur anonyme et qu’elle a rencontré tellement de sites web douteux au cours de ses recherches, la Néerlandaise Karin van Zeelst a décidé de réaliser elle-même le site qu’elle recherchait. Il y a sept ans, elle a fondé Onewish.be, une plateforme qui met en relation des candidats-parents et des donneurs, compile des informations médicales et juridiques et les oriente vers des experts. Actuellement, plus de 500 personnes ont un profil actif sur le site belge.

« Les candidats-parents et les donneurs qui s’adressent à OneWish estiment qu’il est important que toutes les parties impliquées soient connues les unes des autres », déclare Karin Van Zeelst. « Ils veulent de l’ouverture et de la transparence pour leur futur enfant et pour les autres. C’est pourquoi ils ne choisissent pas les centres de fertilité. »

Auto-insemination

Karin Van Zeelst souligne que le don anonyme est interdit par la loi aux Pays-Bas depuis 2004. « Selon la loi néerlandaise, il existe une différence entre un donneur (un homme qui fait un don par auto-insémination) et un géniteur (un homme qui conçoit un enfant par la voie naturelle). Un contrat de don préalable entre les candidats-parents et le donneur indique clairement qu’il s’agit d’un donneur et non d’un géniteur, de sorte qu’aucune action en paternité ne peut être revendiquée par l’une ou l’autre des parties. L’auto-insémination évite aux parents qui le souhaitent d’avoir des relations sexuelles avec le donneur et garantit que le don reste altruiste et n’est pas motivé par des raisons sexuelles ». Elle est favorable à ce que les candidats-parents, les donneurs et les enfants de donneurs en Belgique aient la même structure juridique afin que toutes les parties soient mieux protégées.

Karin Van Zeelst estime que ce n’est pas au médecin spécialisé de la fertilité à décider quel donneur correspond à quelle mère-candidate. « Le choix appartient au candidat-parent. Celui-ci souhaite rencontrer le futur père biologique de l’enfant, apprendre à le connaître, afin que le candidat-parent puisse juger lui-même, sur la base de centaines de facteurs, si quelqu’un est compatible. Posez-vous la question: voulez-vous l’enfant d’un étranger qui vous est attribué par un médecin ou un système informatique ? »

« La façon dont les centres de fertilité fonctionnent est dépassée », poursuit Karin Van Zeelst. Il y a plusieurs dizaines d’années, l’infertilité faisait encore l’objet d’un énorme tabou. Les parents n’étaient jamais autorisés à dire à leurs enfants qu’ils avaient été conçus avec le sperme d’un donneur. Aujourd’hui, nous sommes mieux informés. Cet anonymat et ce secret pèsent sur l’enfant, sur la famille dans laquelle il grandit et sur le donneur ».

« Les banques de sperme sont soumises à des limitations dans ce pays », déclare Herman Tournaye. « Si j’ose dire quoi que ce soit sur le donneur aux candidats-parents, ne serait-ce que ce qu’il a étudié, je suis déjà punissable. Entre-temps, un candidat-parent qui a trouvé un donneur par le biais de groupes en ligne peut rencontrer cette personne à la gare d’Anvers et subir une insémination dans les toilettes, pour ainsi dire. ‘Ce ne sont pas nos affaires’, m’a dit un jour une politicienne à ce sujet. Est-ce de la politique ? Ou est-ce la politique de l’autruche ? J’ai mon idée là-dessus. »

Pourtant, Herman Tournaye reconnaît qu’il n’est pas facile pour les politiciens de s’attaquer aux dons sur Internet. « Comment les contrôler? À mon avis, la première étape consiste à sensibiliser les gens. Mettre en avant les dangers du don sauvage, montrer aux gens ce qui peut mal tourner. De cette façon, les excès disparaîtront déjà un peu. »

Fin décembre, le Comité consultatif de Bioéthique a conseillé au ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) de laisser les donneurs et les parents décider eux-mêmes si l’identité du donneur de sperme doit rester secrète. Dans le cadre de cette politique dite de « multi-tracking », le sperme d’un donneur qui souhaite être connu est utilisé pour les candidats-parents qui préfèrent un donneur connu. Cette politique pourrait abaisser le seuil de l’anonymat dans les centres de fertilité. « Personnellement, je pense que la réglementation doit être modifiée, car elle n’est pas tenable », a déclaré Frank Vandenbroucke à la Chambre à ce sujet. Mais pour savoir si l’on en arrivera à la suppression de l’anonymat obligatoire, il faudra attendre de voir ce que donnera le débat parlementaire plus tard cette année.

*prénom d’emprunt