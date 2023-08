Pourquoi il y a si peu de naissances le 15 août

Né(e)s un 15 août ? Bon anniversaire et bravo d’avoir défié les statistiques: les jours fériés enregistrent systématiquement une baisse du nombre d’accouchements. Ce qui est loin d’être un hasard du calendrier. Explications.

227. En moyenne, entre 1992 et 2022, 227 naissances ont été enregistrées le 15 août en Belgique, selon les données de Statbel. 227, soit beaucoup moins que le reste du mois d’août. Hasard du calendrier ? Pas vraiment: le nombre de naissances chute systématiquement lors des jours fériés. Idem les 1er mai, 25 décembre, 1er janvier, 21 juillet, 1er et 11 novembre: pourquoi si peu de naissances lorsque la Belgique est « à l’arrêt » ?

Selon Elodie Razy, professeure d’anthropologie culturelle à l’ULiège, cela en dit long sur notre société. « Les jours fériés par nature sont peu propices dans les institutions médicales, cadre-t-elle. Et ce n’est pas anodin. Le fait qu’il y ait moins de naissances les jours fériés dit quelque chose sur notre société marquée par une volonté de maîtrise du temps, de la vie, de la naissance. On voit une évolution, en Europe notamment, dans la programmation des accouchements (provocation ou accélération du travail ; césariennes « de confort ») qui est de plus en plus fréquente. Cet acte, qui est éminemment biologique de prime abord, est travaillé dans nos sociétés pour répondre à des contraintes parfois individuelles, de confort des obstétriciens ou des mères qui accouchent, et souvent économiques, comme limiter le personnel, mieux organiser les horaires, le travail, les structures. C’est aussi une question politique, parce que ce sont les politiques publiques qui définissent les budgets. Et des économies drastiques sont prescrites dans le domaine de la santé. »

Selon l’experte, cette question renvoie plus globalement à la surmédicalisation de la naissance et de la conception. « La procréation médicalement assistée est de plus en plus répandue dans nos sociétés. Et dans ce processus, on connaît la date exacte de la conception de l’enfant. Concernant les césariennes, le caractère de plus en plus procédurier du rapport à la santé, avec les menaces de procès en cas de problèmes, peut avoir comme effet pervers de provoquer d’avantages de césariennes par exemple. On veut éviter les accidents, prendre le moins de risques possible, et certains médecins se protègent. Et de nouveau ici, la césarienne permet de programmer la naissance. »

A noter qu’il y a également moins de naissances durant les week-ends, épingle Sylvie Anzalone, porte-parole de l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance): « Toute les naissances programmées vont aussi moins l’être le week-end. Quand on provoque l’accouchement on va davantage le faire en semaine. Il y a plus d’équipes, les hôpitaux sont aussi mieux fournis. »