Jeunes, elles choisissent la stérilisation : « Le refus de les stériliser, c’est une façon de contrôler leurs corps » (podcast)

De plus en plus de jeunes femmes sans enfants optent pour la stérilisation. Elles n’ont jamais ressenti l’envie d’être mère, et assument ce choix rarement bien accepté par l’entourage et la société.

13 % des Belges entre 25 et 35 ans ne veulent pas d’enfant, selon une étude menée par la VUB en 2018. N’ayant jamais accouché ni été enceinte, certaines jeunes femmes font le choix de la stérilisation. Un choix motivé par diverses raisons, allant du non-désir d’enfant aux difficultés rencontrées avec leur contraception, en passant par des facteurs économiques ou environnementaux. Et souvent mal compris par l’entourage, et par le corps médical.

Eclairage avec Françoise Leroux, psychologue qui accompagne ces jeunes femmes durant leur trajet de soins, et Anne-Laure, 31 ans, opérée l’été dernier.

Crédits

Réalisation: Ludivine Ponciau et Pierre-Etienne Bonnet.

Voix off: Laurence Van Ruymbeke

Musiques: Universal

Retrouvez les derniers épisodes de « Leurs vies » en vous abonnant à notre chaîne sur les plateformes d’écoute ou via nos players :



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.