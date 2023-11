Un usager wallon sur dix a déjà été impliqué dans un accident de la route, indique l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR).

Un Wallon sur dix a déjà été impliqué dans un accident de la route ayant entrainé des victimes, et dans un cas sur trois, ces usagers ont été grièvement blessés, indique l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) vendredi, en marge de la Journée mondiale du souvenir des victimes de la route, qui aura lieu dimanche.

Selon un sondage mené par l’AWSR auprès d’un millier de Wallons, plus de la moitié des répondants victimes d’un accident de la route (55 %) déclarent encore y penser régulièrement, même de nombreuses années après. Quatre personnes sur dix expriment par ailleurs ressentir de la peur lors de leurs déplacements depuis l’accident.

À côté des victimes directes, il y a également les victimes collatérales, l’entourage qui voit lui aussi sa vie bouleversée après l’accident. Un sondé sur trois (35%) déclare ainsi avoir été confronté au décès ou à l’hospitalisation d’un proche à la suite d’un accident de la route. Au total, ce sont près de quatre Wallons sur dix qui ont déjà été touchés par un accident en tant que victime ou proche d’une victime, souligne l’AWSR.

Afin de conscientiser les usagers à cette réalité, l’agence wallonne propose dès ce vendredi un espace dédié aux témoignages sur son site web. « Qu’elle soit responsable ou pas de l’accident, proche d’une victime ou témoin, chaque personne touchée de près ou de loin par un drame de la route, peut dès aujourd’hui se rendre sur le site de l’AWSR pour y raconter son vécu », indique l’agence wallonne.

Chaque année, l’équipe de l’AWSR vient en aide à plus de 700 victimes et leurs familles. Le service est disponible gratuitement via la ligne directe : 081/821.321.