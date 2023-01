L’aéroport de Charleroi dépasse sa fréquentation pré-Covid: voici les destinations préférées des Belges

Les chiffres des vols à l’aéroport de Charleroi ont été bons en 2022. Ils n’ont même jamais été aussi élevés au cours de ces quatre dernières années. L’Italie et l’Espagne ont été particulièrement prisées.

Le nombre de passagers et de vols à l’aéroport de Charleroi en 2022 n’a jamais été aussi élevé au cours de ces quatre dernières années, a indiqué le cabinet du ministre wallon des Aéroports, Adrien Dolimont. Sa fréquentation dépasse même celle de 2019, avant que le coronavirus ne freine abruptement le secteur. Aux aéroports de Bruxelles et de Liège, les statistiques des voyageurs et des vols progressent sans toutefois parvenir à égaler les chiffres de 2019.

Vacances ou loisirs

L’année dernière, l’aéroport de Charleroi a accueilli près de 8,3 millions de voyageurs, surpassant légèrement sa fréquentation de 2019 (8,2 millions). 64% des déplacements s’expliquaient par les vacances ou les loisirs, 21% par les visites familiales et 15% par le business. Les cinq destinations préférées étaient l’Italie, l’Espagne, la France, le Maroc et le Portugal.

En comparaison, celui de Bruxelles-National a offert l’hospitalité à environ 19 millions de passagers. S’il s’agit d’une hausse de 102% par rapport à 2021 (9,4 millions), cela ne représente que 72% du chiffre obtenu en 2019 (26,4 millions). D’après Brussels Airport, « le trafic de vacances, ainsi que les voyages pour retrouver la famille et les amis ont rebondi durant les mois d’été » l’année dernière tandis qu' »à partir de l’automne, une nette reprise des voyages professionnels a également été constatée, de même qu’une croissance du nombre de passagers en correspondance ». Les cinq pays les plus visités au départ de la capitale en 2022 étaient l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Turquie, le Portugal.

Passagers TUI néerlandais

Avec un peu moins de 167.000 usagers, l’aéroport de Liège a, lui, largement excédé ses performances de 2021 (près de 76.500) et de 2020 (près de 44.500) et approche celle de 2019 (un peu moins de 171.000). Ses vols sont essentiellement effectués par des charters vers des destinations de vacances. Quelques vols affinitaires (Kayseri en Turquie) sont également opérés par TUI. « À noter qu’en juillet 2022, Liège a accueilli un nombre important de passagers TUI néerlandais en raison des problèmes de manque de personnel que rencontrait TUI Nederland » précise le cabinet d’Adrien Dolimont.

Néanmoins, c’est surtout pour ses activités « Cargo » que l’infrastructure mosane est réputée. Si plus d’1.140.000 tonnes de marchandises ont transité par elle en 2022, il y en avait plus d’1.410.000 tonnes l’année précédente. Cela reste cependant mieux qu’en 2020 (plus d’1.120.500 tonnes) ou qu’en 2019 (plus ou moins 903.000 tonnes). Liège Airport décrit le type de cargaisons transportées: « La segmentation moyenne est de l’ordre de 20% d’e-commerce, 20% d’express et 60% de general cargo. Ces chiffres restent globalement stables d’année en année ». Le terme anglais « general cargo » signifie du fret général.

Produits pharmaceutiques

La tendance est la même à l’aéroport de Bruxelles-National. En 2022, environ 776.000 tonnes de fournitures y ont été de passage pour un peu plus de 843.000 tonnes en 2021, près de 650.000 en 2020 et moins de 667.500 en 2019. « En 2022, des vols spéciaux transportant des produits pharmaceutiques, principalement des vaccins Covid-19, ont été effectués dans le monde entier vers des pays comme les États-Unis, le Japon, etc. » ajoute Brussels Airport.

Selon ce dernier, les autres produits d’exportation les plus prisés sont les produits et dérivés chimiques, les pièces et composants automobiles/machines. En matière d’importations, « Brussels Airport a connu une solide croissance dans plusieurs segments de niche tels que: les denrées périssables (fleurs, fruits et légumes frais), les animaux vivants (…), le commerce électronique international interentreprises et, enfin et surtout, (…) la pharmacie et les sciences de la vie ». Selon son service de presse, les autres produits principalement importés sont les consommables industriels, les pièces et composants automobiles/machines, suivis des produits chimiques et des produits de haute technologie.