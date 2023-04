La rénovation du tunnel Léonard a débuté: le point sur les perturbations

La rénovation à grande échelle du tunnel Léonard à Tervuren, en périphérie de Bruxelles, a débuté mardi soir. Les travaux devraient être achevés début 2025.

Après la réalisation de travaux préparatoires entre janvier et mai 2022, une deuxième phase de la rénovation du tunnel a débuté ce mardi. Afin de minimiser les perturbations, les travaux se dérouleront principalement le soir, la nuit et les week-ends.

Le tunnel Léonard passe sous le carrefour Léonard, qui fait la jonction entre l’E411 et le Ring de Bruxelles (R0) à Tervuren. Il comporte quatre tubes: un pour chaque sens de circulation de chaque autoroute. Depuis sa construction dans les années 1960 et 1970, l’infrastructure a beaucoup souffert: le béton a été affecté par les sels de déglaçage, les gaz d’échappement et les infiltrations d’eau souterraine.

Aujourd’hui, c’est l’ensemble du tunnel qui a besoin d’une révision complète. La rénovation, dont le budget avoisine les 28 millions d’euros, consiste d’abord à réparer ou à remplacer les murs et les plafonds du tunnel.

La dalle du toit du tunnel du Ring de Bruxelles recevra un traitement spécial au cours duquel l’acier d’armature du béton sera traité afin de l’empêcher de continuer à rouiller. La sécurité dans les tunnels sera améliorée, avec un nouvel éclairage, des caméras, des haut-parleurs et une nouvelle ventilation. Enfin, le revêtement de la route sera également revu.

Du 18 avril au printemps 2024, le chantier se déroulera dans le tunnel du Ring de Bruxelles, suivi de celui de l’E411. Il sera normalement terminé au début 2025. Pendant les travaux, les tunnels en réfection seront complètement fermés la nuit et une déviation en surface sera mise en place. Pendant la journée, les deux tunnels seront par contre ouverts à la circulation.