Votre premier hiver en voiture électrique ? Pas de panique…

Dans un marché automobile 100% électrique encore jeune, de nombreux conducteurs belges vont traverser leur premier hiver 2022-2023 avec leur nouveau véhicule électrique, qu’il s’agisse de leur voiture de société ou en achat privé. De nouvelles habitudes s’imposent…

Une voiture électrique dotée d’une grande et lourde batterie qui stocke l’énergie se comporte différemment d’une voiture à moteur à combustion en période hivernale. L’inquiétude numéro un des utilisateurs concerne la diminution de l’autonomie sous l’effet du froid. En effet, la performance de la batterie diminue effectivement avec le froid, sachant qu’un accumulateur d’énergie fonctionnera de manière optimale à des températures comprises entre 15 et 35 degrés Celsius. Cela dit, dit, pas de panique : l’autonomie des voitures électriques modernes reste suffisante pour le quotidien, même par temps glacial. Dans les embouteillages sur l’autoroute, il n’est donc pas nécessaire de renoncer au chauffage. Sauf si, bien sûr, vous devez accomplir plus de 250-300 km sur la journée…

Préchauffer

Il est aussi conseillé d’utiliser les possibilités de sa voiture électrique pour optimiser l’efficacité énergétique en hiver. Cela implique le préchauffage à la station de recharge, l’utilisation du chauffage des sièges et du volant au lieu de – systématiquement – le chauffage de l’habitacle à pleine puissance, sans oublier de privilégier le mode « Eco ».

Lire aussi | Pensez aux pneus hiver



Pour évacuer la buée et le givre, en réglant la ventilation sur « air pulsé », on exploite en mieux la chaleur. Plus que dans le cas d’une voiture thermique, si elle reste dehors privilégiez un dégivrage manuel du pare-brise (en grattant ou à l’aide de certains produits) plutôt que de laisser tourner trop longtemps le chauffage de bord au maximum. Si vous n’avez pas encore acheté votre électrique, l’option pompe à chaleur est chaudement recommandée, car plus efficace. De même que le volant et les sièges chauffants.

Au garage !

Autre conseil évident : si vous possédez un garage, mais qu’il est habituellement bondé, il est peut-être temps d’effectuer le ménage. Certes, quand on est au chaud à la maison, on n’a plus envie de ressortir pour rentrer la voiture. Mais il ne fait aucun doute qu’une voiture électrique sera plus vite efficace le matin en sortant du garage plutôt qu’après avoir supporté une nuit de gel. Dans le même sens, une Wallbox installée dans le garage permet de recharger la batterie à des températures optimales, ce qui raccourcit sensiblement le processus de charge. En somme que du bon sens!