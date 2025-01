Voici les 7 voitures les plus excitantes à découvrir en 2025 (y compris des moteurs thermiques)

Des modèles électriques abordables, une Ferrari séduisante et la plus grande Dacia à ce jour: 2025 verra l’arrivée de plusieurs nouveautés remarquables sur les routes. Les rumeurs les plus folles circulent autour de Tesla.

Stagnation chez VW, chômage partiel chez Ford à Cologne, ventes faibles même pour des marques prestigieuses comme Mercedes ou BMW, fermeture d’Audi à Bruxelles… L’industrie automobile évolue en mode crise et aborde la nouvelle année avec des sentiments mitigés. Les voitures électriques bon marché venues de Chine, les droits de douane et les éventuelles amendes pour des niveaux excessifs de CO laissent présager peu d’améliorations en 2025.

Rien d’étonnant, dès lors, que les constructeurs ne proposent en 2025 qu’une fraction des lancements habituels. L’année s’annonce toutefois relativement prometteuse pour les amateurs de voitures électriques: la majorité des rares nouveautés de l’année à venir fera partie de cette catégorie et sera abordable. Après des années d’attente, les voitures électriques devraient enfin devenir progressivement accessibles en 2025.

Mais il est encore trop tôt pour faire les adieux définitifs aux moteurs thermiques. Les amateurs de diesel et de moteurs à essence pourront également profiter de quelques nouveautés notables. Même les passionnés purs et durs, ceux qui ont de l’essence dans les veines, auront de quoi se réjouir.

Voici une compilation des sept lancements les plus importants en 2025.

1. Fiat Grande Panda: le retour de la géniale petite voiture

Pourquoi est-ce important? Après le succès du retour électrique de la Renault R5, Fiat mise également sur le rétro et relance la Panda. Cette «géniale petite voiture» d’autrefois revient sous le nom de Grande Panda pour devenir le nouveau véhicule familial abordable des Italiens, avec l’objectif de démocratiser la mobilité électrique. Cependant, comme c’est souvent le cas chez Stellantis, la nouvelle version électrique sera également proposée avec un moteur à essence au lieu d’une batterie.

Quelles sont ses caractéristiques et combien coûte-t-elle? Avec une longueur de 3,99 mètres, la Grande Panda sera une véritable citadine spacieuse, offrant cinq places et un coffre de 361 litres. Fidèle à la tendance actuelle des SUV, elle adoptera un design légèrement surélevé. Les versions thermiques seront probablement disponibles ultérieurement pour bien moins de 20.000 euros, tandis que le modèle électrique débutera à 24.990 euros. À ce prix, on obtient un moteur avant de 113 chevaux et une batterie de 44 kWh, offrant une autonomie standard de 320 kilomètres.

Et chez les concurrents? La Grande Panda n’est qu’un parmi de nombreux modèles électriques qui, en 2025, viseront à s’approcher de la barre des 25.000 euros. Chez Stellantis, cette gamme comporte aussi l’Opel Frontera et le Citroën ë-C3 Aircross. Du côté de la concurrence, des modèles comme le Hyundai Inster ou la Renault R4, redécouvert pour l’occasion, se préparent également à entrer en scène.

2. Dacia Bigster: voilà du lourd

Pourquoi est-ce important? Aucune marque européenne ne profite autant de la politique d’austérité des consommateurs que la marque économique Dacia, filiale de Renault. Les Roumains sont réticents à adopter des technologies coûteuses. Jusqu’à présent, le Duster marquait la limite juste en dessous de la catégorie compacte, mais avec le Bigster, Dacia lance son premier SUV de grande taille, attirant ainsi les familles nombreuses qui veulent ou doivent économiser. Cela pourrait bien fonctionner, d’autant que le Bigster est un SUV dont le prix modéré ne se perçoit qu’au second coup d’œil.

Quelles sont ses caractéristiques et combien coûte-t-elle? À partir de prix inférieurs à 25.000 euros, la Dacia Bigster propose un tout-terrain au design robuste, mesurant 4,57 mètres de long, soit 20 centimètres de plus que le Duster. Avec un empattement également plus long, il promet plus d’espace pour les passagers arrière et un coffre de 667 litres. Les moteurs sont similaires à ceux du Duster, mais pour un format plus grand, la puissance est légèrement supérieure. En plus du moteur essence 1,2 litre de 130 chevaux, avec technologie mild-hybrid (hybride léger) et traction avant ou intégrale, une version de 140 chevaux est proposée, avec une option de conversion au gaz. Le modèle haut de gamme est un hybride de 150 chevaux, avec une batterie tampon de 1,4 kWh, permettant de rouler en tout électrique sur de courtes distances.

3. Mercedes CLA: une nouvelle star en gestation parmi les nouvelles voitures de 2025?

Pourquoi est-ce important? Jusqu’à présent, la mobilité électrique chez Mercedes était plutôt perçue comme une obligation, et cela se ressentait. Cependant, avec le CLA, une nouvelle architecture fait son apparition, qui intègre de nouvelles batteries, de nouveaux moteurs et une nouvelle périphérie, visant à redéfinir les standards. Ce modèle marque également le lancement du premier système d’exploitation propre à Mercedes, utilisant quelques calculateurs centraux au lieu de centaines d’unités de commande. Ce système devrait faciliter les mises à jour et améliorer la durabilité des voitures. La CLA est la première d’un quartet, qui inclura bientôt les successeurs de ma GLA et de la GLB, ainsi qu’une version break de type shooting brake.

Quelles sont ses caractéristiques et combien coûte-t-elle? Il est encore trop tôt pour annoncer les prix officiels, mais il est évident que les 43.000 euros actuels de la CLA ne seront pas maintenus, selon le PDG de Mercedes, Ola Källenius. Toutefois, il ne devrait pas dépasser 50.000 euros pour le modèle d’entrée de gamme qui sera lancé cet été. Pour ce prix, on obtient une berline coupé d’environ 4,80 mètres de long, équipée d’un réseau de 800 volts et d’une batterie de 85 kWh offrant une autonomie d’environ 750 kilomètres. La consommation sera inférieure à 12 kWh pour 100 kilomètres, et en seulement 15 minutes, la voiture pourra être rechargée pour parcourir 400 kilomètres. Ola Källenius vante la CLA comme la première gamme développée sans compromis pour l’ère électrique. Cependant, près d’un an après son lancement, un nouveau moteur à essence sera également disponible pour le CLA. Bien qu’il ait été conçu à Stuttgart, il sera fabriqué – attention ! – par Geely en Chine.

Et chez les concurrents? Mercedes est de retour en tête du trio premium allemand. Cependant, BMW n’est pas loin derrière et lancera la «nouvelle Klasse» au début de l’année 2025/26. Il ne s’agit pas d’un seul modèle, mais d’une nouvelle architecture qui sera utilisée pour tous les futurs modèles BMW. Le lancement débutera par un SUV de taille similaire à l’X3, suivi d’une nouvelle version de la Série 3, qui se situera à un niveau au-dessus de la CLA. Quant à Audi, bien que la marque ait lentement trié son enchevêtrement de technologies et lancé sa famille PPE, elle se concentre d’abord sur la mise à jour de l’extrémité supérieure de sa gamme avec les modèles Q6 e-tron, A6 Sportback et Avant.

4. Audi Q5: un de plus

Pourquoi est-ce important? Bien que la fin des moteurs thermiques approche, les constructeurs n’abandonnent pas complètement les moteurs à combustion. Sur le principe du «un de plus», de nombreux constructeurs développent donc – peut-être pour la dernière fois – de nouveaux modèles avec des moteurs traditionnels. L’un des plus importants vient d’Audi. À première vue, le Q5 semble n’être qu’une version surélevée de l’A5, que les Bavarois ont présenté à l’automne. Cependant, en tant que l’un des modèles les plus vendus de la marque, son succès dans les prochaines années pourrait être crucial pour l’avenir de la filiale du groupe Volkswagen.

Quelles sont ses caractéristiques et combien coûte-t-il? Le Q5 sera lancé au début de l’été avec des prix à partir de 52.300 euros, ce qui représente une augmentation modérée. Le modèle grandit à 4,72 mètres, offrant plus d’espace et une banquette arrière réglable, avec possibilité de déplacement et d’inclinaison. Cela permet d’agrandir le coffre de 520 à 1.473 litres. À l’extérieur, il est équipé de nombreux éléments LED, et à l’intérieur, il reprend le design de l’A5 avec de grands écrans, un nouveau système de commande et un affichage tête haute élargi. Le Q5 sera également proposé avec de nouveaux moteurs : au lancement, un moteur turbo essence de 2,0 litres et un TDI de 2,0 litres, tous deux développant 150 chevaux. Par ailleurs, un SQ5 sera disponible avec un moteur V6 essence de 3,0 litres développant 367 chevaux. Bien que l’A5 repose sur une nouvelle plateforme développée spécifiquement pour les moteurs thermiques, la gamme ne se ferme pas complètement à l’électromobilité. Tous les moteurs seront équipés d’un système mild-hybrid avancé, permettant de rouler sur de courtes distances sans utiliser de moteur thermique. Un modèle hybride rechargeable sera également lancé peu après la première.

Et chez les concurrents? BMW a déjà renouvelé le X3 en 2024. Mercedes travaille d’arrache-pied sur le prochain GLC. De son côté, Porsche ne propose plus de version thermique: la Macan sera désormais uniquement électrique, et la prochaine Cayenne sera également équipé d’une batterie plutôt que d’un réservoir de carburant.

5. Škoda Elroq: le meilleur Volkswagen

Pourquoi est-ce important? Bien qu’il ne soit pas le modèle électrique le moins cher du groupe VW – qui a réduit le prix d’entrée de l’ID.3 juste avant la première du Škoda Elroq – ce dernier est plus grand et vise le segment populaire des SUV. Et parce que les Tchèques ont encore une fois eu quelques idées ingénieuses, l’Elroq pourrait bien être le modèle plus pratique au quotidien. Par exemple, le câble de recharge peut être rangé dans un filet sous la plage arrière, ajoutant ainsi un côté fonctionnel supplémentaire.

Quelles sont ses caractéristiques et combien coûte-t-il? L’Elroq commence à partir de 33.900 euros, ce qui représente seulement quelques centaines d’euros de plus que le modèle thermique comparable, le Škoda Karoq. De plus, Škoda réduit considérablement le prix d’entrée dans l’électromobilité: l’Elroq est environ un tiers moins cher que l’Enyaq, qui est plus long de 20 centimètres. Avec ses 4,48 mètres, il se positionne dans la catégorie des SUV compacts, comme le VW Tiguan. Il offre cinq sièges confortables et un coffre pouvant contenir entre 470 et 1580 litres. L’Elroq dispose de batteries de 52 kWh ou 77 kWh, permettant une autonomie de 375 à 581 kilomètres, avec une charge à 11 kW (courant alternatif). En rechargeant en courant continu, la puissance peut atteindre 125 ou 175 kW. Les moteurs, allant de 125 kW/170 ch à 220 kW/300 ch, permettent des vitesses de 160 ou 180 km/h.

Et chez les concurrents? La nouveauté la plus importante dans ce segment, à côté du Škoda Elroq, est probablement le Toyota Urban Cruiser. Après avoir longtemps hésité sur l’électromobilité, se contentant du modèle exotique bZ4X, Toyota fait maintenant son entrée dans le segment des SUV compacts avec ce modèle. Bien que la technologie provienne de leur partenaire Suzuki, le même système technique sera proposé sous une autre forme dans le eVitara. Kia présente également le nouvel EV3, qui pourrait constituer une alternative plus intéressante au VW ID.3, tandis que Ford lance une Puma électrique. Cette dernière est particulièrement importante car, contrairement à l’Explorer, elle ne repose ni sur la technologie de la maison mère américaine ni sur la plateforme VW, mais a été développé à Cologne.

6. Ferrari F80, la plus onéreuse des nouvelles voitures en 2025: un peu de plaisir ne fait pas de mal

Pourquoi est-ce important? Oui, le calendrier des nouveautés 2025 sera surtout dominé par des voitures électriques abordables et des modèles familiaux plus ou moins conventionnels. Mais chez les fabricants de niche, le plaisir et la passion continuent de régner. Les voitures particulièrement chères en offrent souvent une grande dose. Personne ne le prouve mieux que Ferrari, qui s’apprête à commencer la livraison de son F80. Ce modèle est un nouveau hyper-sportif qui s’inscrit dans la lignée des légendaires F40 et La Ferrari, visant à repousser une fois de plus les limites du possible en matière de technologie.

Quelles sont ses caractéristiques et combien coûte-t-elle? Avec ses 1200 chevaux, la Ferrari F80 devient le modèle le plus puissant de l’histoire de la marque. 900 chevaux proviennent d’un moteur V6 de 3,0 litres, tandis que deux moteurs électriques à l’avant et un à l’arrière transforment la F80 en hybride. Cependant, elle n’est pas capable de rouler en mode entièrement électrique. En revanche, avec un temps de 2,2 secondes pour le passage de 0 à 100 km/h, elle surpasse la plupart des véhicules électriques sportifs et atteint plus de 350 km/h en vitesse de pointe. Cette montée en puissance a un prix: Ferrari demande 3,6 millions d’euros pour la F80, et malgré cela, tous les 799 exemplaires prévus jusqu’en 2027 ont déjà été vendus, ce qui garantit des hausses de valeur sur le marché.

Et chez les concurrents? McLaren lance à nouveau un hypercar avec le W1, et Aston Martin fait son entrée dans cette catégorie avec le Valhalla. Il ne manque plus que Porsche, dans l’esprit du Carrera GT et du 918 Spyder. Cependant, Porsche fait preuve d’un sens collectif en 2025 et présente à l’autre extrémité du spectre des prix le successeur du Boxster et du Cayman – son premier sport automobile entièrement électrique.

7. Tesla Model 2/Model Q: les voitures fantômes en 2025

Pourquoi est-ce important? À part le Cybertruck, qui semble être une folie, Tesla n’a pas lancé de nouveaux modèles depuis des années. De plus, ce pick-up apocalyptique est pour l’instant uniquement prévu pour les États-Unis. Un modèle d’entrée de gamme sous le Model 3 pourrait redonner un coup de fouet à Tesla et permettre aux Américains de reprendre la tête du classement mondial des véhicules électriques, devant BYD. Mais cela reste incertain. Il y a quelques mois, Elon Musk avait annulé le projet d’un tel modèle. Cependant, depuis quelques semaines, des rumeurs persistent, suggérant que ce modèle pourrait arriver en 2025, avec la possibilité qu’il soit même fabriqué à Grünheide, près de Berlin.

Quelles sont ses caractéristiques et combien coûtera-t-elle? Actuellement, pour acquérir une Tesla, il faut dépenser au minimum 40.970 euros pour un Model 3 avec environ 500 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP. Le nouveau modèle d’entrée de gamme devrait se situer autour de 25.000 euros et ressembler à une version plus compacte du Model Y. C’est du moins ce que suggèrent des rumeurs qui circulent après une interview entre un responsable financier de Tesla et la Deutsche Bank. Il est probable que ce modèle porte plutôt le nom de «Model Q» que de «Model 2», comme l’indiquent plusieurs sources en ligne. Comme aucune déclaration officielle n’a été faite à ce sujet, les détails restent purement spéculatifs. Il est possible que ce modèle utilise des batteries de 50 à 70 kWh, permettant une autonomie de 350 à 500 kilomètres. Si ces informations sont correctes, une annonce officielle pourrait arriver dans le premier semestre de 2025.

Et chez les concurrent? Parmi les start-ups américaines qui suivent Tesla, on attend le Lucid Gravity, le SUV du fabricant, pour l’année à venir. Rivian proposera deux modèles plus petits en complément de son pick-up électrique, et ces derniers devraient également arriver en Europe. Et qu’en est-il de la Chine? Nio lancera une marque sœur à des prix plus abordables, BYD mettra à jour ses premiers modèles électriques, et MG, avec sa nouvelle marque premium IM, passera à une autre catégorie.