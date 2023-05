30 ans de Mercedes Classe C

C’est en mai 1993 que Mercedes a lancé la Classe C première du nom. Cette familiale succédait à la 190.

Entre 1993 et 2001, près d’1,9 million de Classe C, berline et breaks confondus, sont tombés de chaîne. Le modèle remplaçait la Série 201, commercialisée sous l’appellation 190 et également connue sous le nom de « Baby-Benz ». Sous le capot de cette propulsion, on trouvait de nouveaux moteurs, essence et diesel à 4 soupapes par cylindre, pour plus de puissance et moins de consommation. Nettement plus habitable que la 190, la Classe C affichait aussi des lignes plus conventionnelles et moins dynamiques. Ce qui n’a pas empêché la voiture de se décliner aussi dans une version à haut potentiel, la C36 AMG, forte d’un 6 cylindres porté à 3,6 litres pour développer 280 ch, et fruit d’une collaboration entre l’usine de Stuttgart et le préparateur allemand AMG.

A son lancement, cette Classe C était disponible avec un choix de 7 moteurs. En essence, la C180 développait 122 ch. Venaient ensuite la C200 de 136 ch et la C220 de 150 ch. Toutes ces voitures étaient équipées d’un 4 cylindres, le 6 cylindres en ligne (une tradition chez Mercedes…) étant l’apanage de la C280 de 193 ch. En diesel, l’offre comprenait la C 200D de 75 ch en entrée de gamme, ainsi que les C220D (95 ch) et C250 D (150 ch).

Quatre finitions étaient proposées. La Classic était la plus dépouillée. L’Esprit se voulait plus jeune, l’Elegance plus luxueuse et la Sport plus… sportive, avec son châssis abaissé de 25 mm et ses suspensions aux tarages plus fermes. Née en berline 4 portes (mais avec une banquette rabattable!), cette première Classe C s’est également déclinée en break à partir de 1996. Par la suite, cette première Classe C recevra encore d’autres mécaniques comme un 4 cylindres essence suralimenté par un compresseur (pour éviter le fameux temps de réponse du turbo), monté dans la C230 Kompressor.