Une rentrée sous le signe de la prévention pour Coyote

Du 16 au 30 septembre, Coyote reconduit son opération de diffusion de messages de prévention sur son appli et sur les écrans de ses boîtiers.

Depuis le 16 septembre 2023, Coyote Systems Benelux diffuse des messages de prévention sur tous les écrans de ses boîtiers et sur son application Coyote dans toute la Belgique. Ces messages mettront notamment l’accent sur l’interdiction de la consommation d’alcool au volant. Ainsi, des messages de sensibilisation (en collaboration avec ? l’A.W.S.R, Agence Wallonne pour la Sécurité routière) ciblés seront envoyés à tous les membres de la communauté Coyote. Le premier concernera la consommation d’alcool : « 100% de maîtrise, 0% d’alcool au volant. » Le second message concernera la cohabitation sur la route : « 2 ou 4 roues, on veut tous 1 chose : 0 accident. »



Ces messages apparaissent donc chaque jour au démarrage des boîtiers et de l’app Coyote, entre le 16 et le 30 septembre. Durant cette période, tous les clients qui se présentent dans les points de vente Coyote (Bruxelles, Liège, Wavre, Gand) se voient remettre, gratuitement, un éthylotest. Cette initiative est reprise sur l’ensemble des réseaux sociaux de la marque Coyote, afin de continuer de sensibiliser les automobilistes sur les dangers de l‘alcool au volant.