Une vitesse réduite de plus de 10%: ralentir dans les virages grâce à la technologie prédictive

La technologie prédictive, lancée par Coyote voici deux ans, aurait permis de réduire de plus de 10% la vitesse dans les virages dangereux.

Depuis le lancement de la technologie « sécurité prédictive » en juin 2020, Coyote a analysé les données de sa communauté d’utilisateurs et a identifié 22.000 virages considérés comme dangereux. L’algorithme a pris en compte plus de 200 critères (angle et courbure du virage, analyse de la décélération, type de route, distance du freinage avant, pendant et après le virage, vitesse constatée durant 2 ans….). Ainsi, l’analyse de ses données a permis de contextualiser (type de voie, jonction, densité trafic…) chaque virage et de fixer une vitesse recommandée pour appréhender dans les conditions les plus sûres possibles ces virages.

Lire aussi | 3 conducteurs sur 4 rouleraient moins vite avec un Coyote

Grâce à cette analyse, les membres de la communauté Coyote sont alertés systématiquement à l’approche d’un virage dangereux en recevant 2 types de messages en fonction de leur vitesse. Si le conducteur roule en deçà de la vitesse recommandée, le conducteur reçoit un message d’alerte lui indiquant qu’il approche d’un virage dangereux, tout en lui précisant la vitesse recommandée. Si toutefois il roule au-dessus de la vitesse recommandée par la sécurité prédictive, le message d’alerte indique simplement « ralentir ». L’analyse de millions de données Coyote récoltées ces deux dernières années, démontre que ces signalements font ralentir les utilisateurs Coyote à l’approche des virages dangereux. Les chiffres indiquent également qu’en 2022, la vitesse moyenne de passage dans les virages dangereux reste bien en dessous de la limite de vitesse légale. A l’avenir, Coyote veut aller encore plus loin en ajoutant aux critères structurels utilisés pour identifier les virages dangereux, des critères contextuels (météo, heure du jour, week-end ou semaine de travail) qui permettraient d’adapter encore mieux les recommandations aux conducteurs en fonction de la réalité de terrain.