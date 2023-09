Un Ford Explorer électrique autour du globe

Le nouveau Ford Explorer électrique se prépare à entamer un tour du monde avec l’aventurière Lexie Alford.

La créatrice de contenu de voyages d’aventures Lexie Alford, la personne la plus jeune au monde à avoir visité tous les pays du globe, a entamé vendredi 8 septembre son périple « Charge Around The Globe » au volant du nouveau Ford Explorer électrique. Au départ de Nice, elle traversera au cours de son aventure 6 continents et plus de 30 pays, avec l’ambition de montrer ce qui est réalisable avec un véhicule électrique, espérant aussi devenir la première au monde à faire le tour du globe en EV. Son périple illustre cet esprit de détermination, ce « Can-Do Spirit », qui animait déjà̀ une autre aventurière, Aloha Wanderwell, devenue voici un siècle la première femme à faire le tour du monde en voiture, déjà au volant d’une Ford.

A l’instar de son illustre devancière, Lexie Alford utilisera elle aussi une Ford dans sa tentative. Le Ford Explorer électrique avec laquelle elle quittera l’hôtel Le Royal de Nice – qui fut aussi le lieu de départ du périple d’Aloha Wanderwell – est un modèle de présérie aussi proche que possible des véhicules dont disposeront les clients au lancement de sa commercialisation en Europe l’été prochain. « Il s’agit d’une aventure passionnante pour démontrer ce qu’il est possible de réaliser avec un véhicule électrique. Nous savons que l’autonomie et la recharge constituent les deux principales préoccupations des utilisateurs à l’heure d’envisager la transition vers la mobilité électrique », commente Martin Sander, General Manager, Ford Model e Europe. « Lexie soumettra au test ultime l’infrastructure de recharge. Si elle parvient à faire le tour du monde au volant d’un EV, alors tout le monde pourra utiliser un véhicule électrique au quotidien en Europe! »

Lexie disposera de l’assistance d’une équipe incluant un support sécuritaire, médical, mécanique et logiciel. Au début de chaque journée, une estimation dynamique du risque sera réalisée. « C’est une aventure authentique, mais difficile. Elle sera exigeante pour l’Explorer. Et vu tout le temps que nous passerons sur la route, elle sera difficile aussi pour l’équipe de support et pour moi », fait remarquer Lexie. « Mais toute véritable aventure doit s’accompagner de challenges personnels. Je suis impatiente de découvrir de nouveaux lieux et de rencontrer d’autres gens. » Le voyage de Lexie peut être suivi en temps réel, avec des mises à jour régulières durant toute la durée de son périple. On peut suivre cette aventure avec le hashtag #ChargeAroundTheGlobe