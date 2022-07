Une page se tourne pour Triumph en Brabant wallon

La concession Triumph Waterloo Bikes est fermée depuis le 8 juillet. Mais cette fermeture pour congés annuels est particulière, puisqu’elle est définitive. Luc et Christine Denis ont en effet décidé de mettre fin aux activités de la concession qu’ils ont créée voici 28 ans, alors que la marque britannique venait à peine de renaître de ses cendres.

Ils en parlaient mais cette fois, c’est fait: Luc et Christine Denis, créateurs et animateurs de la concession Triumph de Waterloo, ont choisi de passer la main et de partir à la retraite. Les Triumphistes du Brabant wallon et de Bruxelles vontn se sentir un peu orphelins: la concession du 461B chaussée de Bruxelles telle qu’ils la connaissait a fermé ses portes. Elle sera remplacée par un tout nouveau concept store Triumph à Braine l’Alleud. Histoire de ne pas perturber une clientèle devenue très fidèle au fil des années – les Triumphistes venaient de loin pour profiter des conseils et des bons soins de Luc et de son mécanicien Fredo – le numéro de téléphone ne change pas, même si ce n’est plus Christine qui répondra au 02/351.03.11. Le nouveau concept store Triumph de Braine l’Alleud, animé par Dina et Angel, reprendra le flambeau dès le 9 août. L’adresse? 7 avenue Albert 1er à 1420 Braine l’Alleud. Bonne nouvelle, Fredo, qui entretient, répare et bichonne avec amour les belles motos d’Hinckley depuis 21 ans maintenant, a choisi de mettre ses talents au service de la nouvelle concession. On lui souhaite bon vent, ainsi qu’une heureuse retraite à Luc et Christine qui auront enfin davantage de temps pour rouler… en Triumph bien sûr!