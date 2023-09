Série spéciale Nagisa chez Mazda

Le constructeur d’Hiroshima a dévoilé la nouvelle édition spéciale Nagisa pour la Mazda 3 à 5 portes et le CX-30. Fort du succès des éditions Homura lancées en 2022 et des améliorations apportées pour 2024, Mazda a intégré des éléments sportifs à l’esthétique « rétro moderne » de ces voitures pour créer l’édition spéciale Nagisa.

L’extérieur de la Nagisa se caractérise par sa livrée métallisée Zircon Sand, couleur emblématique du nuancier de la marque (mais d’autres teintes sont aussi disponibles…), rehaussée d’éléments extérieurs noirs. La peinture métallisée Zircon Sand a été choisie comme couleur emblématique de l’édition Nagisa en raison de ses qualités uniques. A première vue, il s’agit d’une couleur unie qui lui donne une touche sportive à l’ancienne quand elle évolue sur la route. Cependant, en y regardant de plus près, ses caractéristiques métallisées deviennent apparentes, apportant une pointe de sophistication au véhicule.

La couleur Terracotta règne en maître dans l’habitacle de l’édition spéciale Nagisa. Elle est la teinte principale des sièges en cuir synthétique et donne à l’ensemble une touche rétro. Elle se marie à de la suédine synthétique noire sur les bandes centrales des sièges et le tableau de bord, et à une finition en peinture bronze pour les inserts décoratifs tels que les contours des ouïes de ventilation et les poignées de porte. Les Mazda3 et CX-30 2024 sont disponibles avec des groupes motopropulseurs électrifiés, dont le bloc atmosphérique e-Skyactiv G et le moteur e-Skyactiv X.