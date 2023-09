Renault lance son utilitaire électrique, le Trafic Van E-Tech Electric

Avec son nouveau Trafic Van E-Tech electric, Renault dispose désormais d’une version utilitaire 100% électrique sur chaque segment. Sa batterie de 52 kW offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 297 km WLTP.

Comme pour les autres modèles utilitaires, la version électrique se veut « zéro compromis » par rapport à la version thermique. Le Renault Trafic Van E-Tech Electric hérite donc de toutes les qualités qui font le succès du Trafic depuis plus de 40 ans. C’est un outil qui se veut très polyvalent grâce à sa grande capacité de chargement, sa modularité et son vaste choix de versions disponibles. On signalera aussi une charge utile de 1,1 tonne et un poids tractable de 920 kilos.

Grâce à sa batterie lithium-ion d’une capacité de 52 kWh, ce Trafic Van E-Tech Electric offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 297 km en cycle WLTP. Voilà qui devrait permettre aux utilisateurs d’envisager la plupart de leurs déplacements quotidiens avec sérénité. Les batteries sont garanties 8 ans ou 160.000 km. Dans cet intervalle, elles sont remplacées gratuitement si leur capacité se dégrade à un niveau inférieur à 70 % de leur valeur nominale.

Le nouveau Trafic Van E-Tech Electric est équipé d’un moteur de 90 kW ( 122 ch) et de 245 Nm de couple disponibles immédiatement, motorisation électrique oblige. Un mode Eco limitant la puissance du véhicule garantit une autonomie optimale et il existe également une version « long range » bridée à 90 km/h, qui permet une autonomie de 322 km. Le freinage hydraulique classique est complété par un ARBS (Adaptative Regenerative Brake System), qui maximise l’énergie récupérée. Pour recharger la batterie, le véhicule offre le choix entre 3 types de chargeurs: un chargeur AC 7 kW monophasé, adapté à tous types de charge domestique, un chargeur AC 22 kW pour la recharge accélérée sur les bornes publiques et un chargeur rapide DC 50 kW (courant continu) qui sera disponible l’année prochaine. Le véhicule est fabriqué en France, à l’usine de Sandouville, alors que son moteur et ses chargeurs sont produits à Cléon. Quant à la batterie, elle est assemblé elle aussi en France, à Flins.