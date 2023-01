Renault lance des kits rétrofit pour électrifier d’anciens modèles

Renault, pionnier de la voiture électrique en Europe, fait bouger les lignes, y compris sur les véhicules anciens en lançant en France des kits de rétrofit électrique en partenariat avec R-FIT1. Ces kits peuvent être installés sur les Renault 4, Renault 5 et Twingo de première génération.

Le kit d’adaptation électrique de la Renault 5 sera commercialisé en France en septembre 2023, tandis que le kit pour la Twingo sera disponible ultérieurement. Les trois modèles adaptés seront présentés sur le stand de Renault au salon annuel de l’automobile classique, Rétromobile. Les visiteurs pourront en apprendre davantage sur le produit et poser des questions avant de commander leur propre kit de conversion électrique 4L sur le stand de R-FIT, partenaire de Renault pour cette opération. Le kit de conversion électrique de la Renault 4 sera également en vente en ligne le 1er février sur rfitvintage.com à partir de 11.900 euros (TVA et installation comprises).

« La conversion des véhicules anciens à l’énergie électrique prolonge leur durée de vie et leur permet de ne plus générer d’émissions de CO2 », souligne-t-on chez Renault. « C’est pourquoi ils sont particulièrement bien adaptés aux conditions de conduite urbaines modernes, notamment dans les zones à faibles émissions. » Ayant passé avec succès les différents tests d’homologation de l’UTAC (Union technique de l’automobile, du motocycle et du cyclisme), cette conversion offre un niveau de sécurité conforme aux normes du marché. Le produit est également éligible aux aides nationales et régionales (en France… ) et son coût d’utilisation et d’entretien est réduit. Une fois le véhicule rééquipé, le propriétaire reçoit tous les certificats et documents d’immatriculation nécessaires indiquant le type de carburant « Électricité » (EL) et non plus essence (ES).