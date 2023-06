Porsche revisite son logo pour ses 75 ans

Pour ses 75 ans, Porsche a remanié son emblème. Métal précieux brossé, structure alvéolaire tridimensionnelle, cheval de l’écusson rafraîchi et couleur or plus subtile… telles sont les différences entre l’écusson Porsche modernisé et son prédécesseur immédiat.

Les 75 ans de Porsche a été l’occasion pour nous de retravailler cette marque », explique Michael Mauer, vice-président du style Porsche. « Nous avons réinterprété des caractéristiques historiques et les avons combinées avec des éléments de design innovants tels que la structure en nid d’abeille et le métal brossé. Le résultat est esthétiquement ambitieux et fait le lien entre l’histoire et l’avenir de la marque. »

Remanié à plusieurs reprises, l’écusson de Porsche est toujours immédiatement reconnaissable, un must pour l’une des marques les plus célèbres au monde. Joachim Paetzel, spécialiste des couleurs et des garnitures chez Style Porsche, a travaillé avec des designers et des experts en marketing pour moderniser avec soin ce logo emblématique, en accordant une attention toute particulière aux détails. L’ensemble du travail a duré trois ans. Il était également important pour les concepteurs du nouveau logo de faire correspondre avec précision les versions 2D et 3D. La marque n’est pas seulement présente dans sa forme physique sur la carrosserie et dans l’habitacle des Porsche. Elle doit également être efficace pour l’identité de la marque dans les communications ou au point de vue commercial. Le nouveau logo apparaîtra sur les voitures de Zuffenhausen dès la fin de cette année.

Porsche utilise un emblème depuis 1952. Celui-ci a été actualisée en 1954, 1963, 1973, 1994 et 2008. Tous les écussons historiques sont disponibles auprès de Porsche Classic pour les modèles anciens ou actuels.

Pour la petite histoire, le cheval qui apparaît sur le logo Porsche n’a, bien sûr, rien à voir avec celui de Ferrari puisqu’il s’agit tout simplement de celui qui figure sur les armoiries de Stuttgart, ville dont le nom trouve son origine dans l’élevage des chevaux (Stuotgarten en vieil allemand) et figure en toutes lettres sur l’écusson. Celui-ci marque ainsi l’appartenance de la marque à son « Heimat », la Souabe. Les couleurs noire et rouge ainsi que les bois de cerf stylisés proviennent quant à eux de l’emblème du Land de Württemberg-Hohenzollern, créé juste après la deuxième guerre mondiale dans ce qui était alors la zone d’occupation française en Allemagne.