La 718 Spyder RS devient la Porsche ultime

Trente ans après la présentation du concept car Boxster, Porsche lance la version la plus puissante de son roadster à moteur central : la 718 Spyder RS. Et sans doute la plus désirable des Porsche de ces dernières années.

Trapue, agressive esthétiquement, sonorité râleuse et sportive pur jus, cette 718 Spyder RS est une teigne qui ne s’adresse qu’à des mains expertes et des têtes bien faites pour être appréciée à sa juste valeur, c’est-à-dire à ses limites! Pour les amateurs de Porsche les plus sportives, un « détail » les passionne plus que tout : Pour la première fois, le six-cylindres boxer atmosphérique de 368 kW (500 ch) de la 911 GT3 est implanté dans une voiture de sport décapotable à moteur central. Il s’agit donc du même bloc que celui de la 718 Cayman GT4 RS. Allégée, la voiture limite son poids à 1410 kg. La voiture atteint la barre des 200 km/h en seulement 10,9 secondes et la vitesse maximale est désormais de 308 km/h. Comme tous les modèles RS modernes, le 718 Spyder RS est exclusivement disponible avec la boîte de vitesses à double embrayage de Porsche (PDK). L’engin est un concentré de plaisir sur quatre roues.

Queue de canard

Le capot avant en PRFC et présente une large sortie d’air au-dessus du pare-chocs. Les deux prises d’air NACA améliorent le refroidissement des freins et les déflecteurs situés aux extrémités du pare-chocs augmentent l’appui. Pour la partie arrière, au lieu d’un aileron, le 718 Spyder RS est doté d’un adorable spoiler en « queue de canard », autre détail qui ravit les amateurs.

Avec ou sans toit

Le châssis du 718 Spyder RS reprend des éléments du 718 Cayman GT4 RS en vue d’atteindre un tranchant digne d’une sportive pur jus. Cela dit, par rapport au 718 Cayman GT4 RS, le tarage des ressorts et des amortisseurs a été assoupli afin d’obtenir une configuration plus décontractée, caractéristique d’un cabriolet. A ce sujet, la capote minimaliste monocouche se commande manuellement. L’ensemble du toit, y compris les pièces mécaniques, ne pèse que 18,3 kg, soit 16,5 kg de moins que le 718 Boxster normal. Les conducteurs qui souhaitent réduire le poids de leur véhicule de huit kilos supplémentaires peuvent laisser le toit à la maison ! Un pack Weissach (échappement en titane) et des jantes forgées en magnésium ultralégères sont disponibles en option pour sublimer la sportivité. Le caractère extrême se retrouve également à l’intérieur de la voiture : volant sport RS, sièges baquets en PRFC léger avec une finition carbone tissé.

178.000 €

Cette Porsche 718 Spyder RS est proposée à partir de 177.982,76 euros TVA comprise en Belgique. Un prix astronomique qui souligne le caractère très exclusif de l’engin. Elle sera présentée en première mondiale en juin lors des festivités organisées à Stuttgart-Zuffenhausen à l’occasion des 75 ans de Porsche. Peu après, elle fera une apparition au Festival of Speed de Goodwood, en Angleterre.