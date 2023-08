Nouvelle série limitée du Nissan Qashqai

Un an après le lancement du Nissan Qashqai et de sa motorisation e-Power, la marque japonaise en présente une édition spéciale au look distinctif: le Qashqai e-Power Kuro Edition.

Le nouveau Nissan Qashqai e-Power Kuro Edition est basé sur le niveau de finition N-Connecta et dispose d’une carrosserie bicolore de série. De plus, trois combinaisons de couleurs sont disponibles : Pearl White ou Ceramic Grey avec un toit noir, ou une couleur de carrosserie Metallic Black avec un toit gris.

Cette version Kuro est par ailleurs équipée de série de jantes en alliage noir de 18″ à cinq branches et de seuils de portes avant avec lettrage Qashqai éclairé. Un « Tech Pack » est également disponible en option, avec des équipements supplémentaires tels que l’affichage tête haute, qui projette des informations essentielles dans le champ de vision du conducteur sur le pare-brise, l’éclairage entièrement à LED et les phares adaptatifs, une fonction de sécurité automobile qui permet aux phares d’ajuster leur faisceau en fonction des conditions de conduite, ainsi qu’un chargeur de smartphone sans fil.

Au plan mécanique, le Nissan Qashqai Kuro Edition utilise la motorisation e-Power, dans laquelle une puissante batterie est alimentée par un moteur 1,5 litre turbocompressé de 156 ch à taux de compression variable. Ce 3 cylindres à essence agit uniquement comme un générateur. La batterie alimente à son tour un puissant moteur électrique de 140 kW (190 ch), qui peut également être alimenté directement par le moteur à essence/générateur dans certains cas de figure. Ce qui rend cette motorisation unique, c’est le fait que seul le moteur électrique entraîne les roues, ce qui rend la réponse à la pédale d’accélérateur « directe et linéaire », assure-t-on chez Nissan. Le Nissan Qashqai Kuro Edition peut être commandé dès à présent à partir de 44.650 euros.