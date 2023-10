Le Musée Porsche célèbre les 75 ans de la marque

En cette année 2023 où le constructeur de Zuffenhausen fête trois-quarts de siècle d’existence, l’exposition spéciale du Musée Porsche ne pouvait qu’être consacrée à cet anniversaire, tout comme les nombreux autres événements et temps forts organisés au siège de la marque.

Dans la vie d’un individu comme dans l’existence d’une entreprise, il est des années plus marquantes que d’autres et c’est certainement le cas de cette année 2023 pour Porsche. La 911 souffle ses 60 bougies et la marque revient sur 75 années de succès dans le domaine des voitures de sport. En 2023, on a commémoré comme il se doit le 8 juin 1948, date où le roadster Porsche 356 « No. 1 » a vu le jour. Ferry Porsche concrétisait alors le rêve d’une voiture portant son nom, bien que cette réalisation ait été, il faut bien le dire, fort modeste. Si le proto de la Porsche première du nom était animé par le « flat-four » de la Coccinelle porté à 40 ch et monté en position centrale arrière, les premières Porsche de série utilisaient bel et bien une plateforme de Volkswagen, avec moteur arrière en porte-à-faux, et ce pour des raisons purement financières… L’anecdote suivante en dit long à cet égard. Journaliste récemment engagé au magazine l’Auto-Journal, le jeune André Costa s’était rendu à Zuffenhausen pour essayer un spyder RS 550, un beau jour de 1953. Lorsque le baron Huschke von Hanstein, qui faisait alors office de chargé de relations extérieures de Porsche, lui demanda ses impressions, Costa, dont le style pour le moins « direct » n’allait pas tarder à faire la réputation, lui déclara qu’il venait de conduire la première Porsche qui tenait réellement la route. Von Hanstein lui répondit par un petit sourire et inclina légèrement la tête, sans ajouter le moindre mot… A l’époque, les dirigeants de Porsche étaient bien conscients des faiblesses de la 356, mais n’avaient tout simplement pas les moyens de faire autrement!

Aujourd’hui les choses ont bien changé… Ecoutons les responsables de la marque allemande: « Jamais autant de personnes n’ont visité notre musée Porsche en un seul mois qu’en août 2023. Nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 70.000 visiteurs. Et nous nous attendons déjà à ce que 2023 soit la deuxième meilleure année depuis l’ouverture du musée en janvier 2009« , se félicite Achim Stejskal, responsable de Porsche Heritage and Museum. « Nous nous réjouissons de terminer l’année en beauté et d’organiser de nombreux autres événements pour nos visiteurs et nos invités. »

L’exposition spéciale actuelle, qui célèbre » 75 ans de voitures de sport Porsche « , est la plus complète depuis l’ouverture du musée voici 14 ans. Jusqu’au 7 janvier 2024, le musée Porsche invite les visiteurs à un voyage à travers 75 ans d’histoire de la marque. Un voyage à travers le passé, le présent et l’avenir, au cours duquel les visiteurs rencontreront non seulement de nombreuses technologies innovantes, mais aussi les nombreuses personnes qui se cachent derrière les voitures de la marque. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas se rendre au musée de Zuffenhausen ou qui souhaitent profiter une seconde fois de l’exposition anniversaire dans leur propre salon, le musée Porsche propose une visite à 360 degrés. Cette visite numérique comprend une sélection de cinq voitures que l’on peut essayer virtuellement, parmi lesquelles le Roadster 356 « No. 1 ». Cette option est disponible jusqu’au 7 janvier 2024. A ne pas manquer…