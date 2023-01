75 ans après ses débuts, la première Porsche existe toujours

Cette année, Porsche fête ses 75 Ans d’existence, une nouvelle occasion de prévoir festivités et sorties au cours desquels on croisera certainement la toute première création de la marque.

Ferry Porsche: « Je ne trouvais pas la voiture dont je rêvais, alors j’ai décidé de la construire moi-même ». Le résultat est connu. Le dicton est devenu l’une des marques allemandes de voitures de sport les plus célèbre et appréciée au monde. L’histoire a commencé il y a 75 ans dans la paisible ville de Gmünd en Autriche.

Ici, à l’avant-plan, la Porsche n°1 à Goodwood, à l’occasion des 70 ans.

Le 8 juin 1948, la Porsche n°1 obtint l’autorisation de circuler en tant que prototype et prit la route équipée d’un moteur central, repris de la Coccinelle de Volkswagen, qui développait tout de même 35 ch. Le roadster finalement achevé fut présenté pour la première fois en Suisse sur le circuit de Bremgarten à Berne en 1948 et fut d’emblée un succès. Cette n°1 fut vendue à un architecte allemand de Zurich pour 7500 francs, un montant considérable à l’époque.

Le calme étant revenu en Europe, Porsche est retourné à Stuttgart en 1949, pour se concentrer sur la 356 dont la production a débuté en 1950. La première 356 allemande était alors disponible chez les concessionnaires pour 10.500 marks. En 1958, Porsche a finalement ramené la n°1 à la maison.Son dernier propriétaire a reçu en échange une 356 Speedster toute neuve. Aujourd’hui, cette deux places en état de marche se trouve au musée Porsche et est régulièrement utilisée lors de manifestations de voitures anciennes. Ce qui sera le cas cette année, lors des divers événements prévus par la marque.