Le Fiat Multipla souffle ses 25 bougies

Pour célébrer le 25ème anniversaire du Multipla, le département « Heritage de Stellantis » a réalisé une voiture unique exclusive baptisée Fiat Multipla 6×6. Elle sera mise sur le marché et est destinée à devenir une voiture de collection.

25 ans se sont écoulés depuis la première mise sur le marché du Fiat Multipla, après sa présentation au Salon de Francfort 1997, où il a fait sensation et suscité la curiosité du grand public. Pour lui rendre hommage, le département Stellantis Heritage réalise une pièce unique exclusive appelée Fiat Multipla 6×6, destinée à devenir une voiture de collection. Le concepteur de cette nouvelle création est Roberto Giolito, le « père » du Multipla originel, devenu aujourd’hui responsable de Stellantis Heritage (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Abarth). Dans une vidéo, Giolito parle des points forts du modèle original et de la genèse d’un véhicule aussi unique. L’opération Heritage a été inspirée par six personnages amusants dessinés par Giolito en 1998 pour décrire de manière non conventionnelle la vie à bord du véhicule : « ces six personnages, ces six façons de percevoir la voiture, ont fait leur retour sur et dans ce premier Multipla de collection. C’est un hommage joyeux, dans le style typique de Fiat, à un modèle qui, 25 ans plus tard, continue de susciter l’intérêt et de suggérer de nouvelles façons de transporter et d’accueillir ses occupants. »

Actuellement en production, le Multipla 6×6 sera exposé du 17 au 19 novembre au salon Milano Auto Classica. Il sera ensuite vendu à un collectionneur passionné. Basé sur un modèle de 1998 et donc antérieur au restylage qui a fait perdre au Multipla beaucoup de sa singularité, ce nouveau Multipla 6×6 se distingue par sa livrée unique Bio Turquoise, une couleur emblématique de ces années-là, qui rappelle les grands espaces et la mer, et qui symbolise l’approche « verte » du modèle et son moteur à faibles émissions. Cette couleur sert de toile de fond aux six personnages présents sur le capot et les flancs du véhicule, tandis que les moulures, les jantes et les pare-chocs ont été traités en blanc gris, une couleur neutre qui contraste élégamment avec le bleu de la carrosserie. Le même raffinement se retrouve à l’intérieur, où le tissu bleu foncé est associé aux panneaux de porte gris-blanc. Par ailleurs, chaque siège contient l’image d’un des personnages, dessinés en 1998. En fait, chaque personnage a sa propre façon de voir et de vivre le modèle : de l’aventurier au bébé, en passant par le conducteur, la femme séduisante, l’homme élégant, le moine et le jeune rebelle des années 70. Aujourd’hui, ces caricatures sont de retour sur le Multipla 6×6, individuellement à l’intérieur et toutes ensemble à l’extérieur. Au volant, l’explorateur est prêt à mener cette joyeuse petite bande vers de nouveaux horizons. Derrière lui, au centre de la première rangée, l’enfant est assis dans son siège auto et rêve déjà de conduire et de porter un casque de course, tandis qu’à côté de lui, la jolie femme essaie de se maquiller. Le manager avec son élégant costume trois pièces et son indispensable ordinateur portable, le moine concentré sur son bréviaire et le jeune hippie paisiblement allongé se trouvent tous à l’arrière.

La carrosserie du Multipla a été dessinée autour des six passagers assis confortablement sur seulement deux rangées de sièges et de leurs bagages. Rappelons toutefois que bien avant le Multipla, l’idée d’installer trois personnes de front avait déjà été mise en œuvre dans certaines grosses berlines US des années 50-60, mais aussi, plus près de nous, dans la Matra-Simca Bagheera, une sportive 3 places à moteur central arrière qui a rencontré plus qu’un succès d’estime, malgré ses motorisations modestes.