Fiat 600e: une grosse 500 électrique aux gènes de Jeep

La marque italienne fait renaître le dénominatif « 600 » (qui date des années 50 dans l’histoire de la marque) pour un nouveau modèle, l’inédite 600 e, une compacte électrique du segment B. Un modèle qui propulse Fiat dans sa transition électrique.

Jusqu’à présent, la seule Fiat 100% électrique était la sympathique petite 500, très agréable et efficace en ville et (un peu) en dehors, mais trop limitée en espace pour remplir le rôle d’unique voiture de la famille. La 600e apporte beaucoup plus de polyvalence. La plateforme sur laquelle est développée cette 600 n’est autre que celle des Jeep Avenger et Peugeot 2008, ses plus proches concurrentes. Fiat réussi à conserver le style jovial de la famille 500, dans une relative pureté, sans excès. La voiture s’étire sur 4,17 m et est large de près de 2 mètres, ce qui lui donne de la présence.

Lire aussi | Zoom sur la nouvelle Topolino, version Fiat de la Citroën AMI

Dans l’habitacle, on retrouve la parenté avec la petite 500 (et 500C, 500 3+1), où les rondeurs se marient avec les écrans digitaux bien intégrés. Il existe aussi quelques détails empruntés à la Jeep Avenger. Grâce aux 2,56 m d’empattement, la 600e est accueillante à l’avant comme à l’arrière. Notons que les sièges (en cuir végan) affichent le logo Fiat brodé sur les assises et les dossiers, comme dans la 500 e, un détail très sympa, en tout cas dans la version haut de gamme La Prima.

Moteur électrique connu

Comme les autres voitures électriques du groupe Stellantis développées sur la plateforme CMP, la 600e reprend leur moteur, mais dans sa dernière évolution, à savoir 156 ch et 260 Nm, associé à une batterie de 54 kWh (bruts). La 600 électrique est ainsi capable de rouler à 150 km/h, ce qui ne sera pas vraiment recommandé pour pouvoir atteindre les 405 km d’autonomie promise (cycle WLTP). Cet accu supporte un flux en courant continu de 100 kW, de quoi recharger de 20 à 80% en moins de 30 minutes. Il est possible de commander la nouvelle Fiat 600e depuis le 5 juillet, de sorte à être livré à partir du mois d’octobre prochain. Le SUV urbain électrique se décline en deux versions : la base « RED » (36.000 € TVAC) et le haut de gamme « La Prima » (41.000 € TVAC). Des tarifs pas encore très « grand public », mais en Belgique la 600e vise aussi et surtout le secteur des voitures de société.