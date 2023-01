Le Dodge RAM 1500 électrique va révolutionner le segment des pick-up

Dévoilé au CES de Las Vegas, le récent concept Dodge RAM 1500 Revolution BEV va révolutionner le marché du pick-up. Très avant-gardiste, l’énorme engin 100% électrique présente une foule d’aspects pratiques innovants.

Il n’a plus de pétrole, mais beaucoup d’idées. Souvent décriés pour leur gabarit, mais aussi et surtout leurs moteurs démesurés (souvent des V8 à essence), les pick-up américains sont face à de sacrés défis dans la transition vers la mobilité électrique. Pourtant, les prototypes des nouveautés 100% électriques font preuve de trouvailles pratiques très intéressantes, de quoi leur redonner toute leur raison d’être dans le cadre de nombreuses activités professionnelles. Parmi elles, le mode Shadow est saisissant : il permet au véhicule de suivre automatiquement le conducteur qui marche devant le véhicule. Cette fonction à commande vocale peut être utile dans les situations où le conducteur doit se déplacer sur une courte distance et ne veut pas remonter dans le camion, comme lorsqu’il va chercher des outils ou ramasser du bois. Le camion suivra le conducteur à une distance sûre, en utilisant des capteurs et la technologie des caméras pour contourner les obstacles.

Au besoin, la benne se rallonge temporairement. Des trappes permettent le transport d’objets très longs.

Cabine pour six

Autre très bonne idée : sa cabine modulable peut se transformer en bureau mobile, en zone de détente ou en agréable salon roulant. Selon le mode, les réglages influencent l’éclairage intérieur, la position et l’orientation des sièges, l’opacité des fenêtres et des lucarnes, la suspension du véhicule, les zones sonores et le contenu de l’écran. En ajoutant deux strapontins tout à l’arrière, le RAM électrique pourra transporter jusqu’à 6 personnes. Grâce à deux « trappes à skis », l’une entre la benne et l’habitacle, l’autre entre l’habitacle et le coffre avant, le Dodge pourrait transporter des planches de plus de 5 m de long. La benne est également modulable. Au besoin, son plateau s’étire pour allonger le porte-à-faux, tout en conservant la possibilité de fermer la ridelle, grâce à un astucieux système.

Grâce aux strapontins de secours, le RAM électrique accueille jusqu’à six personnes à bord.

Enfin, relevons une application (smartphone) de stockage intelligent qui aide les utilisateurs à mesurer des objets pour déterminer s’ils peuvent être transportés avec leur véhicule. Pour obtenir les dimensions d’un objet, les utilisateurs peuvent scanner le code-barres du produit ou utiliser un outil de mesure intégré à la caméra. L’application mobile montre ensuite aux utilisateurs comment positionner au mieux l’objet dans le RAM. Au besoin, des guides lasers internes et externes les aideront en « traçant » les zones sur l’emplacement de stockage cible.

Pour le reste, le RAM servira aussi et surtout de fournisseur d’électricité à des outils portables. Les détails au sujet de son autonomie et de sa consommation seront révélés plus tard dans l’année, mais les rumeurs évoquent un rayon d’action jusqu’à 800 km et des possibilités de recharge ultra-rapide pour rester efficace des journées entières.