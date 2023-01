RAM présente son pick-up électrique au CES

Le RAM 1500 Revolution est la réponse de RAM, membre du groupe Stellantis, au Ford F150 Lightning. Face à ce dernier, déjà commercialisé, RAM doit absolument refaire son retard et compte sur ce nouveau modèle, présenté sous forme de concept au salon CES de Las Vegas, pour y parvenir.

Ce RAM 1500 Revolution est agréable à regarder même s’il reste un gros véhicule très typé US: normal, la clientèle ne veut pas autre chose, en Amérique du Nord du moins… L’engin reste cependant un concept car ainsi qu’en attestent les portes antagonistes et l’absence de montant B. Mais on devrait retrouver sur la version de série des innovations telles que le coffre avant à ouverture électrique, les marchepieds latéraux et arrière idem, la cloison arrière rabattable ou encore la benne extensible pour le chargement d’objets longs. A l’intérieur, ce RAM électrique innove aussi avec 2 places avant, 2 places arrière individuelles et 2 strapontins au niveau de la cloison arrière: de quoi accueillir 6 personnes! On note encore une console centrale coulissante. Côté infodivertissement, non il n’y a pas d’énorme écran façon iPad, mais bien deux, de 14,2″ chacun. Celui du haut peut coulisser sur toute la largeur de la planche de bord. Celui du bas, par ailleurs amovible, peut être installé dans trois positions, dont une dans le prolongement direct de l’écran supérieur, de façon à ne former qu’un seul (grand) écran. Le rôle du tableau de bord est tenu par l’affichage tête haute avec intégration de fonctions de réalités augmentée.

Ce RAM 1500 Revolution est bien sûr un 4×4 puisqu’il dispose de deux moteurs électriques (un à l’avant, l’autre à l’arrière) dont on ignore les valeurs de puissance et de couple. Le constructeur mentionne encore la présence de 4 roues directrices et d’une batterie en 800 Volt… à la capacité inconnue. On sait seulement qu’elle peut être rechargée en courant continu (DC) jusqu’à une puissance de 350 kW: de quoi « récupérer » 160 km d’autonomie en seulement 10 minutes. A ce sujet, RAM présente également au CES un robot de charge baptisé Ram Charger (nom d’un modèle commercialisé par Dodge entre 1980 et 1994). Prévu pour être installé dans un garage privé, ce robot vient se mettre automatiquement en place pour procéder à la recharge du véhicule. Il est même capable de déterminer de lui-même si cette opération est nécessaire ou non!