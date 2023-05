L’Audi TT fête ses 25 ans

Au fil de 25 années et 3 générations, la marque aux quatre anneaux a marqué l’histoire du design automobile avec l’Audi TT. Depuis ses débuts en 1998, cette voiture de sport a voulu conjuguer plaisir de conduire et esthétique épurée.

Les lignes de la TT première du nom sont dues au designer américain Freeman Thomas, qui, sous la direction de Peter Schreyer, alors responsable du style Audi, a créé une voiture de sport épurée, l’Audi TT Coupé. Audi a présenté cette étude lors du salon IAA de Francfort en septembre 1995. Le nom du modèle, « TT », rappelle le légendaire Tourist Trophy de l’Ile de Man, l’une des plus anciennes épreuves de sport automobile au monde, où NSU et DKW ont remporté de grands succès avec leurs motos. Le nom « TT » fait également référence à la sportive NSU TT des années 60. En décembre 1995, suite, aux réactions enthousiastes du public, la décision a été prise de produire en série l’Audi TT Coupé. Inspirée par le Bauhaus, courant architectural qui a connu son heure de gloire dans l’entre-deux-guerres sous l’impulsion de l’Allemand Walter Gropius, chaque ligne de l’Audi TT a un but, chaque forme une fonction. « Chez Audi Design, nous suivons toujours la philosophie “Less is more”. Faire ressortir le caractère unique de l’Audi TT Coupé en le réduisant à l’essentiel a été une entreprise ambitieuse, stimulante et particulière pour nous, les designers. » se souvient Torsten Wenzel, qui a contribué au passage de l’étude de style à la production de série.

Basée sur la plate-forme à moteur transversal de la VW Golf IV, la première TT était produite en Hongrie. Et c’est toujours le cas des TT actuelles. Lancée en 2006, la TT de deuxième génération utilisait la plate-forme, nettement plus performante, de l’Audi A3 d’alors. La troisième génération, apparue en 2014, se caractérisait par un poids plus réduit mais aussi par quelques innovations comme une instrumentation entièrement numérique. Au plan mécanique, si les TT courantes sont animées par des moteurs 4 cylindres suralimentés, leurs versions les plus performantes font toujours appel aux fameux 5 cylindres Audi, un bloc à la sonorité à nulle autre pareille et qui a remporté à 9 reprises le titre de « moteur international de l’année ».